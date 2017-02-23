Derince’de soğuk rüzgarlar

Derince Belediyesi’nde 118 işçi adına Hizmet-İş Sendikası ile işveren sendikası Yerel-Sen arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.

İki yıllık süre için daha önce ‘Sıfır’ zam teklif eden işveren tarafı, bu kez yüzde 4’e karşılık gelen bir artış önerdi.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, teklifin mevcut enflasyonun çok altında bir rakam olduğunu ve kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Hizmet İş Sendikası, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde çalışan işçiler için yüzde 25 zam istiyor.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise, işçiyle değil, sendikayla sorunu olduğunu yaptığı açıklamayla dile getirdi. Bulut, üç yıl önce sendikanın fırsattan istifade edip yüzde 20 gibi hiç makul olmayan bir sözleşme imzalattığını belirtti, “Bugün de aynı art niyet devam ediyor. Önerimiz sendikaya yüzde 0,işçiye yüzde 3+3 zamdır” dedi.

GREV OYLAMASI YAPILABİLİR

Taraflar arasında yapılan son oturuma Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel Sen Genel Sekreteri Mehmet Uzun, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile arabulucu olarak atanan Abdulkadir Şengar katıldı. Görüşmelerde işveren ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam teklifinde bulundu.

YASAL SÜREÇ İŞLEYECEK

Derince Belediyesi görüşmelerini değerlendiren Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy, şunları söyledi:

“İlk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam teklifinde bulundu. Ortalama yüzde 4’ e tekabül eden bir ücret artışı oluyor. Her ne kadar 6 aylık dilimlerle de olsa nakit olarak işçinin cebine yüzde 4 gibi bir rakam giriyor. Mevcut enflasyonun çok altında bir ücret artışı. Bizim bunu bu şekilde kabul etmemiz doğru değil. Pazartesi günü arabulucu süreci bitiyor. Böyle olursa uyuşmazlık çıkacak. Süreci takip edeceğiz. Grev oylaması şeklinde yasal süreç devam edecek.”

BULUT ÇOK ÖFKELİ

Bu arada, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, yaptığı açıklamayla sendika yöneticilerine hayli kızgın olduğunu ortaya koydu.

2014 yılında seçimlere kısa süre kala sendikanın fırsattan istifade ederek mevcut belediye başkanıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını ilk yıl yüzde 16, sonraki iki yıl enflasyon+2 oranla zam aldığını belirten Bulut, “Bu sürede sözleşmeye uyduk. Bugün sendika, aynı art niyeti devam ettirmektedir. Yüzde 25’lik talep akla mantığa uygun değil. Ancak, şu bilinmeli ki bugün Derince Belediyesi en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen en yüksek maaşı vermektedir” dedi. Sendika ile hiç görüşmediğini belirten Bulut, “Sendikaya yüzde 0, işçiye yüzde 3+3 zam öneriyoruz. İşçiler bizim işçimiz. Hepsi bizim mesai arkadaşımız. Onların alacaklarıyla, haklarıyla ilgili herhangi bir sorunumuzun olması düşünülemez ancak belediyemizin parası, bizim paramız değil milletimizin parasıdır. Dolayısıyla bize bu emaneti bırakan halkımıza ait olan parayı korumak da, işçilerimizin alın terinin karşılığını vermekte bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Ayşegül Kalaycı