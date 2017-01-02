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Derince'de toprak kayması

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Derince'de toprak kayması
Derince Mersincik Mahallesi’nde bugün meydana gelen olayda inşaat için kazı yapan firma, çevrede bulunan binalarda ve yollarda kaymalara neden oldu.

Bir inşaat şirketinin Derince’de başlattığı BLUESKY Projesi mahalleliyi büyük tehlikeye soktu. 10 dönüm arazi üzerine toplamda 140 dairenin yapılacağı inşaat alanında kazı çalışması başladıktan sonra toprakta kayma oldu ve çevredeki binalar ciddi şekilde etkilendi. Tedbirler alınmayarak direkt kazı yapılması sonucu iki villa ortadan ayrıldı. 4 binada yarım metre kayma oldu, yollar da ikiye ayrıldı. 3-4 binada oturulamayacak derecede ayrılmaların olduğu, vatandaşlar evlerini tahliye ettiği öğrenildi.

Derince Belediyesi Fen İşlerinden yapılan açıklamada "Bu firma istinat duvarlarını yapmadan çalışmaları devam etti. İnsanlarımız mağdur oldu, inşaatı durdurduk" denildi.

Binali Aslan

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