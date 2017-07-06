Derince’de yarı final günü

Derince Esnaflar Turnuvası’nda dün akşam çeyrek final heyecanı yaşandı.

Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Vizyon İnşaat, Tır Tur Yapı Malzemeleri, Ergün Balata ve Morsallioğlu Kırtasiye yarı finale yükseldi. Yarı final maçları yarın akşam oynanacak. 21.00’de Vizyon İnşaat-Tır Tur yapı Malzemeleri, 22.00’de de Morsallioğlu Kırtasiye-Ergün Balata final için kozlarını paylaşacak.

SİNAN ÇALIK 7 GOL ATTI

Derince’de bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen Esnaflar Turnuvası’nda artık sona geldi. Dün akşamda çeyrek final maçları vardı. Geçen yıl şampiyonu Ergün Balata’yı yarı finale taşıyan isim Sinan Çalık oldu. Sinan Çalık’ın forma giydiği Ergün Balata, Maksimum Güvenlik’i 7-3 yendi. Yarı finalde Ergün Balata’nın rakibi ise Morsallioğlu Kırtasiye oldu. Morsallioğlu Kırtasiye, Hak-Öz’e 5-2 üstünlük sağladı. Ergün Balata ile Morsallioğlu Kırtasiye arasındaki yarı final maçı 22.00’de start alacak.

TIR TUR YAPI PENALTILARLA

Derince Stadı’nda oynanan turnuvanın çeyrek finalin en çekişmeli müsabakası ize Beyaz Basım Matbaa ile Tır tur yapı Malzemeleri arasında oynandı. Maçın normal süresi 4-4 sona erdi. Penaltı atışlarında Tır turu yapı malzemeleri, rakibin 9-7 üstünlük sağladı, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Tır Tur Yapı Malzemelerinin rakibi ise Vizyon İnşaat oldu. Kadrosunda ilimiz amatör kümesinin yıldız oyuncularını bulunduran Vizyon İnşaat, Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 1-0 yendi. Vizyon İnşaat ile Tır Tur Yapı malzemeleri kozlarını 21.00’de paylaşacak.