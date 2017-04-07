Derince’deki ilkokullar file önünde

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim ilçe müdürlükleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ilçeler okul spor faaliyetleri sürüyor.

Derince’deki ilkokullar arası minik bayanlar voleybol ilçe turnuvasında dün 4 maç oynandı. Derince Spor Salonu’ndaki ilk maçta İshakçılar ile Çenusuyu karşılaştı. Çekişmeli maçı Çenesuyu 2-1 aldı. Şükrü Aracı etkili bir oyun sonrasında Bekir Sıtkı’yı 2-0 ile geçti. Hikmet Uluğbay ile Cumhuriyet maçı da başa baş geçti. Cumhuriyet salondan 2-1 galip ayrıldı. Günün son maçında Alparslan, Piri Reis’i set vermeden yendi. Derince ilçedeki ilkokullar voleybol turnuvası önümüzdeki cuma günü sona erecek.

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