Derince’deki ilkokullar file önünde

Derince’deki ilkokullar arası minik bayanlar voleybol ilçe turnuvasında dün 4 maç oynandı. Derince Spor Salonu’ndaki ilk maçta İshakçılar ile Çenusuyu karşılaştı.
Çekişmeli maçı Çenesuyu 2-1 aldı. Şükrü Aracı etkili bir oyun sonrasında Bekir Sıtkı’yı 2-0 ile geçti. Hikmet Uluğbay ile Cumhuriyet maçı da başa baş geçti. Cumhuriyet salondan 2-1 galip ayrıldı. Günün son maçında Alparslan, Piri Reis’i set vermeden yendi. Derince ilçedeki ilkokullar voleybol turnuvası önümüzdeki cuma günü sona erecek.
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