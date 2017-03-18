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Derince’den Umre’ye 119 kişi

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Derince’den Umre’ye 119 kişi
Kutsal topraklara ‘umre’ ziyaretleri sürüyor. Derince’den Umre’ye gidecek 119 kişi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Suudi Arabistan’a uğurlandı.

Birey Tur aracığılıyla Umre’ye gidecekler için düzenlenen törene Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da katıldı. AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da kutsal yolculuğa çıkacakları yalnız bırakmadı.

HER BERABER DUA EDİLDİ

İmam hatipler Faruk Çoban, Recep Özcan ve İbrahim Demiröz’ün okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Bu güzel yolculuğunuz öncesi sizlerin yanında olmak istedik. Allah ibadetlerinizi kabul etsin” dedi. Umre kafilesinin başkanlığını yapan Derince Merkez Camii Eski İmam Hatibi Kadir Korkmaz’ın yaptığı bilgilendirmenin ardından, kafile dualarla birlikte kutsal topraklara uğurlandı.

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