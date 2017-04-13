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Derinceli yöneticilere AFAD bilgisi verildi

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Derinceli yöneticilere AFAD bilgisi verildi
AFAD İl Müdürlüğü’nün ilçelerdeki yöneticilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Derince 60 Evler’de bulunan Şükrü Aracı Okulu’nda bu kez Derince’nin yöneticileriyle bir araya geldi, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda AFAD olarak nelerin yapılacağı, nasıl bir hazırlık içinde bulunulduğunu anlattı.

Tekoğul, Derince ile 7’nci ilçe toplantısının tamamlandığını anlattı, “Derince’de şu anda 160.143 kişilik toplanma alanı mevcuttur. Amacımız bu alanı daha da yukarıya çekmektir. Derince’de 8 camiye ikaz alarm sistemi konulacak. Belli bir koordine içinde müdahalelerden daha olumlu sonuçlar alınabilir gerçeğini hiç aklımızdan çıkartmamalıyız” dedi.

AFAD’ın Derince Toplantısına, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Eke, AFAD İl Şube Müdürleri Cevat Özdemir, Canan Güçlü, Derinceli muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler katıldı.

Kenan Meriç

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