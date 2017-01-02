  • BIST 77.734
  • Altın 131,110
  • Dolar 3,5408
  • Euro 3,7104
  • Kocaeli 6 °C

Derince’nin yeni kaymakamı göreve başladı

»
Derince’nin yeni kaymakamı göreve başladı
İçişleri Bakanlığı'nın son yayımlanan kararnamesiyle Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığı'na atanan Akın Yılmaz, görevine başladı.

Derince Kaymakamı Mesut Yıldırım’ın Kastamonu’ya vali olarak atanmasının ardından görevi vekaleten Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can yürütüyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığı'na atanan Akın Yılmaz mesaiye başladı.

ARTIK DERİNCELİYİM

Kaymakamlık daire müdürlerinin karşıladığı Kaymakam Yılmaz, gerçekleşen toplantıda, “Bakanlığımızın takdiriyle Derince'ye atandık. Doğum yerim Sivas. Fakat nerede doğduğumuzun bir önemi yok. Artık Derinceliyim. Çünkü bu ülkenin her karış toprağı bizim vatanımızdır. Memleket bir bütündür. Ülkemize sahip çıkmak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek bizlerin en önemli görevidir. Bu anlamda ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için buradayız. Türkiye hepimizin. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için bütün gayretimizle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceyhan: Teröre asla ama asla boyun eğmeyeceğiz02 Ocak 2017 Pazartesi 12:52
  • KOTO’da sessiz bekleyiş02 Ocak 2017 Pazartesi 12:16
  • İzmit'te çipli kimliklere yoğun talep02 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • Dikkat! Bugün başlıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 09:17
  • Müsiad’da Ayvaz tek aday olacak02 Ocak 2017 Pazartesi 09:05
  • Öğretmenevi yenilendi02 Ocak 2017 Pazartesi 08:57
  • Kocaeli'de planlı elektrik kesintileri iptal01 Ocak 2017 Pazar 23:39
  • Terör Seymen ailesini 22 yıl sonra tekrar vurdu01 Ocak 2017 Pazar 21:25
  • Erbakan:"800 bin üye hedefine ulaşmak için 27 gün kaldı"01 Ocak 2017 Pazar 18:20
  • AK Parti Yenidoğan’dan başlayacak01 Ocak 2017 Pazar 16:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti