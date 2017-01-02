Derince’nin yeni kaymakamı göreve başladı

İçişleri Bakanlığı'nın son yayımlanan kararnamesiyle Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığı'na atanan Akın Yılmaz, görevine başladı.

Derince Kaymakamı Mesut Yıldırım’ın Kastamonu’ya vali olarak atanmasının ardından görevi vekaleten Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can yürütüyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığı'na atanan Akın Yılmaz mesaiye başladı.

ARTIK DERİNCELİYİM

Kaymakamlık daire müdürlerinin karşıladığı Kaymakam Yılmaz, gerçekleşen toplantıda, “Bakanlığımızın takdiriyle Derince'ye atandık. Doğum yerim Sivas. Fakat nerede doğduğumuzun bir önemi yok. Artık Derinceliyim. Çünkü bu ülkenin her karış toprağı bizim vatanımızdır. Memleket bir bütündür. Ülkemize sahip çıkmak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek bizlerin en önemli görevidir. Bu anlamda ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için buradayız. Türkiye hepimizin. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için bütün gayretimizle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.