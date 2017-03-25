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Derincespor 1 puana razı oldu: 1-1

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Derincespor 1 puana razı oldu: 1-1
3.Lig 2.grupta kümede kalma mücadelesi veren Derincesspor bugün kendisiyle aynı puandaki Kırıkkalespor’a konuk oldu.

Kazananın umutlanacağı, kaybedenin havlu atacağı maç büyük çekişmeye sahne oldu. Başa baş mücadelede taraflar gol bulamayınca, maç başladığı skorla sona erdi. Bu sonuç iki takımı da mutlu etmedi. Sarı-Lacivertli ekibimizin düşme hattının üzeriyle puan farkı 4’ten 5’e çıktı. Bitime 6 hafta kala Derincespor’un işi oldukça zorlaştı.

DARICA G.B FARK YAPTI

3.Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesi veren Darıca G.B bugün evinde Orhangazispor ile karşı karşıya geldi. Çok üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-Yeşilli ekibimiz 3-0 kazanarak 56 puana ulaştı ve Play-Off altıyla farkı 13’e kadar çıkardı. Gollerin ikisini Abuzer, birini Aziz attı. Bitime 20 dakika kala Alper kırmızı kart gördü.

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