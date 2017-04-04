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Derincespor 5 sezon sonra amatöre dönüyor

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Derincespor 5 sezon sonra amatöre dönüyor
Çok uzun yıllara dayanan büyük mücadele sonrasında Derincespor 2011/12 sezonunda adını 3.Lig’e yazdırmıştı.

Sarı-Lacivertli ekibin profesyonel ligdeki macerası 5 sezon sürdü. Bitime 4 hafta kala düşme hattının üzeriyle arasındaki fark 9’a çıkan temsilcimiz havlu atmış oldu. Derincespor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek. Böylece Kocaeli’nin profesyonel ligdeki temsilci sayısı da dörde düşecek.

4 TAKIMIMIZ KALDI
Kocaelispor amatöre düştüğünde de ilin profesyonel temsilci sayısı dörttü. İki sezon sonra Kocaelispor’un profesyonel lige çıkmasıyla sayı 5’e yükselmişti. 3.Lig’in kurulduğu 1984-85 sezonundan bu yana Kocaeli kim dönemler profesyonel liglerde 7-8 takım bulunduruyordu. Kocaelispor’un amatörde olduğu iki sezon en düşük sayıya inildi, bir yıl aradan sonra yeniden aynı konuma geldi.

BÜYÜK HÜSRAN
Derincespor’un sezon başı hedefi zirve mücadelesiydi. Bu doğrultuda transferler yapıldı. Ancak evdeki hesaplar çarşıya uymadı. Uzun haftalar galibiyet hasreti çeken, yenilgilere abone olan Sarı-Lacivertli takım başarısız geçen ilk yarının ardından kadroda büyük değişime gitti. Ancak bu değişim de çare olmadı, kötü gidişat sürdü. 30 maçın sadece 4’ünü kazanabilen temsilcimiz kendisini bekleyen akıbetle karşılaştı.

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