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Derincespor, Çınarlıspor’dan Ozan Kapar ve Mehmet’i aldı

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Derincespor, Çınarlıspor’dan Ozan Kapar ve Mehmet’i aldı
Geçen yıl 3.Lig’den düşen Derincespor, yeni sezon BAL’da mücadele edeceği kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

İç transferi bitiren Sarı-Lacivertli ekip, dış transferde de ilk imzaları attırdı. Derincespor, geçen yıl Çınarlıspor forması giyen Ozan Kapar ve Mehmet Gülle’yi transfer etti.

DERİNCESPOR’U TERCİH ETTİLER

Bu sezon BAL’da mücadele edecek olan Derincespor, geçen yıl Derincespor’da çok başarılı maçlar oynayan sol kanat oyuncusu Ozan kapar ile stoperde görev yapan Mehmet Gülle’yi kadrosuna kattı. İki futbolcuyu ilimizdeki bir çok Süper Lig takımı kadrosunda katmak istiyordu. Ozan Kapar ile Mehmet Gülle, Derincespor’u tercih ettiler. İki yıl önce Kartepe Belediyespor’da yıldızı parlayan Mehmet Gülle, Değirmendere ve Doğantepespor’un da transfer listesindeydi.

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