Derincespor, H.Yıldızspor’u üzdü:4-0

3.Lig temsilcimiz Derincespor ile BAL’da yer alan HerekeYıldızspor, önceki gün hazırlık maçında karşılaştı.

Ligin ikinci yarı çalışmalarını kendi tesislerinde gerçekleştiren iki takımın KEV Tesisleri’nde oynadıkları maçı Derincespor, 4-0 kazandı.

DERİNCESPOR İLK YARI 2-0 ÖNDE

İlimiz profesyonel ve BAL takımlarımız, Derincespor ile Hereke Yıldızspor dışında ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Derincespor ile H.Yıldızspor ise ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmalarını kendi tesislerinde yapıyor. Bu iki temsilcimiz, önceki gün de hazırlık maçında karşılaştı. KEV Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını Derincespor, Yusuf ve Batuhan’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

H.YILDIZSPOR’DA İKİ MALİ’Lİ FUTBOLCU

Bu sezon BAL’da sıkıntılı bir ilk yarı geçiren, il sıralamasında da Gebzespor ile Çayırovaspor’un gerisinde kalan Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yapıyor. Kırmızı-Yeşilli ekip, önceki gün Derincespor ile oynadığı maçta Mali’li orta saha oyuncusu Süleymeni ile forvet Kante de forma giydi. H.Yıldızspor takviyelere rağmen Derincespor karşısında çok fazla etkili olamadı, ikinci yarıda kalesinde Ahmet ve Oğuzhan’ın ayağından iki gol daha yedi, maçı 4-0 kaybetti.