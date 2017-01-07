  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -2 °C

Derincespor, H.Yıldızspor’u üzdü:4-0

»
Derincespor, H.Yıldızspor’u üzdü:4-0
3.Lig temsilcimiz Derincespor ile BAL’da yer alan HerekeYıldızspor, önceki gün hazırlık maçında karşılaştı.

Ligin ikinci yarı çalışmalarını kendi tesislerinde gerçekleştiren iki takımın KEV Tesisleri’nde oynadıkları maçı Derincespor, 4-0 kazandı.

DERİNCESPOR İLK YARI 2-0 ÖNDE

İlimiz profesyonel ve BAL takımlarımız, Derincespor ile Hereke Yıldızspor dışında ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Derincespor ile H.Yıldızspor ise ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmalarını kendi tesislerinde yapıyor. Bu iki temsilcimiz, önceki gün de hazırlık maçında karşılaştı. KEV Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını Derincespor, Yusuf ve Batuhan’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

H.YILDIZSPOR’DA İKİ MALİ’Lİ FUTBOLCU

Bu sezon BAL’da sıkıntılı bir ilk yarı geçiren, il sıralamasında da Gebzespor ile Çayırovaspor’un gerisinde kalan Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yapıyor. Kırmızı-Yeşilli ekip, önceki gün Derincespor ile oynadığı maçta Mali’li orta saha oyuncusu Süleymeni ile forvet Kante de forma giydi. H.Yıldızspor takviyelere rağmen Derincespor karşısında çok fazla etkili olamadı, ikinci yarıda kalesinde Ahmet ve Oğuzhan’ın ayağından iki gol daha yedi, maçı 4-0 kaybetti.

Bu haber toplam 173 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseler tenis başladı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:45
  • U-14’lerde erteleme maçları oynandı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:44
  • Başiskele Belediyespor Körfez’den Mirsat’ı da aldı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:42
  • Kaleci Kayıhan Halıderespor’da07 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
  • İbrahim Keskin Yavuzspor’da07 Ocak 2017 Cumartesi 16:39
  • Bağdatspor, Gürdal ile anlaştı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:35
  • Kocaeli'de paletli yüzme kış şampiyonası07 Ocak 2017 Cumartesi 13:24
  • Kocaeli'de KHK ile 3 spor kulübü kapatıldı07 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
  • Kocaeli'de amatör maçlar ikinci kez ertelendi07 Ocak 2017 Cumartesi 08:00
  • Birlikspor’un son maçı yarıda kaldı06 Ocak 2017 Cuma 15:57
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti