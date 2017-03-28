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Derincespor için belki de son şans

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Derincespor için belki de son şans
3.Lig 2.Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Derincespor, artık son kozlarını oynuyor.

Son sırada yer alan, bitime 6 maç kala düşme hattının üzeriyle arasında 5 puan fark bulunan Sarı-Lacivertli ekibimiz hafta içi mesaisinde Kırıkhan’ı ağırlayacak. Umutlarını sürdürmesi için kazanmaktan başka alternatifi bulunmayan temsilcimizin Play-Off’a kalma mücadelesi veren Hataylı rakibi karşısında işi hiş kolay olmayacak. Temsilcimiz son galibiyetini 7 hafta önce deplasmanda almış, içerdeki son üç puanı ise 13. haftada 20 Kasım tarihinde Düzcespor karşısında elde etmişti. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Konya’dan Hasan Ertuğan yönetecek. Hatay’daki ilk maçı temsilcimiz 4-2 kaybetmişti. 

DARICA G.B, ORDU DEPLASMANINDA
3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’u hemen hemen garantileyen Darıca G.B de 29.hafta maçını yarın oynayacak. Temsilcimiz son sırada yer alan, ligde kalma umutları çok az olan Karadenizli rakibi karşısına oldukça hayat çıkacak. Ordu 19 Eylül Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak. Sarı-Yeşilli ekibimiz ilk maçı 2-0 kazanmıştı. 
 

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