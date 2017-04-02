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Derincespor için sözün bittiği yer:4-2

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Derincespor için sözün bittiği yer:4-2
3.Lig 2.gruptaki temsilcimiz Derincespor bugün Düzcespor deplasmanında iki kez öne geçme avantajını kullanamadı. Puan alamayan Sarı-Lacivertli ekibin kümede kalma umudu kalmadı.

İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ AMA OLMADI

3.Lig 2.grupta kümede kalmak için son kozlarını oynayan Derincespor bugün Play-Off mücadelesi veren Düzcespor’a konuk oldu. Sarı-Laciverti ekibimiz 24.dakikada Batuhan ile öne geçti. Devre biterken sahibi skoru eşitledi. İkinci yarıya iyi başlayan temsilcimiz 59’da Umut’un penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. 2-1’den sonra Düzcespor büyük baskı kurda ve 5 dakika arayla iki gol bularak üstün duruma geçti. Son dakikalarda temsilcimiz büyük çaba gösterse de sonuç alamadı. Düzce son dakikada dördüncüyü buldu. Maçı 4-2 kaybeden Sarı-Lacivertli ekibimizin düşme hattının üzeriyle arasındaki puan farkı 9’a çıktı. Bitime 4 hafta kala Derincespor’un ligde kalma umudu kalmadı.  

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