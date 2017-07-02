Derincespor, Oğuzhan’ı alıyor

Geçen yıl 3.Lig’den düşen, bu sezon BAL’da mücadele edecek olan Derincespor, dış transferde görüşmelerini devam ettiriyor.

Sarı-Lacivertli ekip, geçen yıl Çınarlıspor forması giyen Oğuzhan Nalbant’ı transfer ediyor.

DEMİRSPOR DA İSTİYORDU

Derincespor’un anlaşma sağladığı Oğuzhan Nalbant’ı, bir diğer BAL takımımız Derince Belediye Demirspor’un da istediği öğrenildi. Daha önceki yıllarda Büyşükşehir Kağıtspor ve hereke Yıldızspor takımlarının formasını da giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, çok büyük aksilik olmazsa yeni sezonda Derincespor’da görev yapacak.

