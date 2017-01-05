  • BIST 76.122
  • Altın 137,124
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8168
  • Kocaeli 8 °C

Derincespor, Sapanca’yı yendi:2-1

»
Derincespor, Sapanca’yı yendi:2-1
3.Lig’de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan, ilk yarıyı da düşme potasında tamamlayan Derincespor, ikinci yarı için hazırlıklarını KEV Tesisleri’nde sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli ekip, dünde BAL takımlarından Sapancaspor ile karşılaştı, rakibine 2-1 mağlup etti.

YENİ TRANSFER FORMA GİYDİ

Ligin ilk yarısın düşme potasında tamamlayan Derincespor, ikinci yarı öncesinde 13 futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Giden oyuncuların yerlerine maliyeti daha düşük, genç ve yetenekli oyuncuları tercih eden Derincespor, dünde Sakarya BAL takımlarından Sapancaspor karşısında genelde yeni transferlerine şans verdi. İlk 45 dakikada Derincespor, anıl ile net fırsat buldu, bu oyuncunun şutu direten döndü. Konuk ekipte Cihan ile net fırsatı değerlendiremedi,  devre 0-0 sona erdi.

PERDEYİ BARTU AÇTI

İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıya iki takımda oyuncu değiştirerek başladı. Konuk ekip, 55’de Soner ile pozisyona girdi, kaleci Emirhan başarılıydı. Hemen arkasından Oktay, Sapancaspor adına yine mutlak golü kaçırdı, şutu üst direkten geri geldi. Sarı-Lacivertli ekip, iki gün önce Gölcükspor kampından çağırdığı Kocaelispor’un eski futbolcusu Bartu ile 1-0 öne geçti. 70’de Murat ile net fırsatı kullanamayan Derincespor, 71’de İbrahim Gürel ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikalarda konuk ekip, Davut ile farkı 1’e indirdi, maçı da temsilcimiz 2-1 kazandı.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lise genç kızlar hentbolda Şampiyon Hayrettin Gürsoy05 Ocak 2017 Perşembe 16:21
  • K.Birlikspor’da Emre Öztürk ayrıldı05 Ocak 2017 Perşembe 16:20
  • Gölcükspor, son maçında Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti05 Ocak 2017 Perşembe 16:17
  • Kocaelispor yarın dönüyor05 Ocak 2017 Perşembe 16:15
  • Kocaelispor, 4’de 4 yaptı05 Ocak 2017 Perşembe 16:14
  • İzmit Belediyesi, Sanat Okulu spor salonunu yeniledi04 Ocak 2017 Çarşamba 18:48
  • Oğuzhan ve Özgür düzeldi04 Ocak 2017 Çarşamba 15:37
  • Taha Bartu Derincespor’da04 Ocak 2017 Çarşamba 15:36
  • Gölcükspor, Tuzlaspor ile oynuyor04 Ocak 2017 Çarşamba 15:36
  • Son hazırlık maçı Afyonspor ile04 Ocak 2017 Çarşamba 15:33
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti