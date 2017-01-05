Derincespor, Sapanca’yı yendi:2-1

3.Lig’de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan, ilk yarıyı da düşme potasında tamamlayan Derincespor, ikinci yarı için hazırlıklarını KEV Tesisleri’nde sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli ekip, dünde BAL takımlarından Sapancaspor ile karşılaştı, rakibine 2-1 mağlup etti.

YENİ TRANSFER FORMA GİYDİ

Ligin ilk yarısın düşme potasında tamamlayan Derincespor, ikinci yarı öncesinde 13 futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Giden oyuncuların yerlerine maliyeti daha düşük, genç ve yetenekli oyuncuları tercih eden Derincespor, dünde Sakarya BAL takımlarından Sapancaspor karşısında genelde yeni transferlerine şans verdi. İlk 45 dakikada Derincespor, anıl ile net fırsat buldu, bu oyuncunun şutu direten döndü. Konuk ekipte Cihan ile net fırsatı değerlendiremedi, devre 0-0 sona erdi.

PERDEYİ BARTU AÇTI

İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıya iki takımda oyuncu değiştirerek başladı. Konuk ekip, 55’de Soner ile pozisyona girdi, kaleci Emirhan başarılıydı. Hemen arkasından Oktay, Sapancaspor adına yine mutlak golü kaçırdı, şutu üst direkten geri geldi. Sarı-Lacivertli ekip, iki gün önce Gölcükspor kampından çağırdığı Kocaelispor’un eski futbolcusu Bartu ile 1-0 öne geçti. 70’de Murat ile net fırsatı kullanamayan Derincespor, 71’de İbrahim Gürel ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikalarda konuk ekip, Davut ile farkı 1’e indirdi, maçı da temsilcimiz 2-1 kazandı.