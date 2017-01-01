  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 3 °C

Derincespor’a durmak yok

»
Derincespor’a durmak yok
Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan, çok iyi performans gösteremeyen Derincespor, ligin ikinci yarısına çok daha iddialı hazırlanıyor.

Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunda revizyona giden Sarı-Lacivertli ekip, 10 futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

ÇALIŞMALAR DERİNCE’DE

Ligin ikinci yarısı öncesinde kulüpler daha iyi hava ve saha şartlarında Antalya’da antrenman yaparken, Derincespor ligin ikinci yarısına Derince KEV Tesisleri’nde hazırlanıyor. Özellikle son günlerde yaşanan kötü hava koşulları yüzünden çalışmalarını salonda kuvvet antrenman yaparak gerçekleştiren Sarı-Lacivertli ekipte, bu zorluklara rağmen ligin ikinci yarısında beklentiler oldukça fazla.

TAKIMIN YARISI GİTTİ

Bu sezon ligde zor günler geçiren, ligin ilk yarısının son haftalarında toparlanıp, lige tutunma adına istikrarlı sonuçlar alan Derincespor, buna rağmen devreyi düşme potasında tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Ahmet Güney, Murat Aydın, Alperen, Ahmet Ayanoğlu, Ebubekir, Hasan Ali, Türkay, İsmail ve Emre Kürküt ile yollarını ayırma kararı aldı, bu oyunculara kulüp bulmaları istendi.

TAKVİYE YAPIYOR

Derincespor Yönetim Kurulu, takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapıyor, kadrosuna güçlendiriyor. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta içinde yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu oluşturacak. Teknik Sorumlu Ali Asım Balkaya, “Ligin ikinci yarısında beklentilerimiz çok daha fazla olacak. İlk yarıdaki performansımız çok iyi değildi. Bu nedenle bazı oyuncularımızla yollarımızı ayırdık, bazıları da ayrılmak istedi. Gidenlerin yerine mutlak takviye yapacağız” dedi.

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseler futbolda tek maç oynandı01 Ocak 2017 Pazar 14:05
  • Arslanbey Org. Sanayispor’da Sedat Topçu dönemi başladı01 Ocak 2017 Pazar 14:04
  • H.Yıldızsporlu Beratcan İlimtepe FK’nın gündeminde01 Ocak 2017 Pazar 14:03
  • İhsaniye, Ç.Bala’nın genç yeteneğini kaptı01 Ocak 2017 Pazar 14:01
  • “Nice 31 yıllara”01 Ocak 2017 Pazar 13:45
  • Liseler Genç kızlar B Kategorisi voleybolda finalin adı belli oldu: Yenikent-Muammer Dereli01 Ocak 2017 Pazar 13:42
  • Gölcüklü güreşçiler başarılı oldu01 Ocak 2017 Pazar 13:41
  • İzmit GB’de üçü bir arada01 Ocak 2017 Pazar 13:40
  • Antalya’da gol düellosu: 4-331 Aralık 2016 Cumartesi 17:00
  • Sabah istasyon, öğleden sonra çift kale vardı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:24
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sevgi, hoşgörü ve umut
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti