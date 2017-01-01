Derincespor’a durmak yok

Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan, çok iyi performans gösteremeyen Derincespor, ligin ikinci yarısına çok daha iddialı hazırlanıyor.

Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunda revizyona giden Sarı-Lacivertli ekip, 10 futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

ÇALIŞMALAR DERİNCE’DE

Ligin ikinci yarısı öncesinde kulüpler daha iyi hava ve saha şartlarında Antalya’da antrenman yaparken, Derincespor ligin ikinci yarısına Derince KEV Tesisleri’nde hazırlanıyor. Özellikle son günlerde yaşanan kötü hava koşulları yüzünden çalışmalarını salonda kuvvet antrenman yaparak gerçekleştiren Sarı-Lacivertli ekipte, bu zorluklara rağmen ligin ikinci yarısında beklentiler oldukça fazla.

TAKIMIN YARISI GİTTİ

Bu sezon ligde zor günler geçiren, ligin ilk yarısının son haftalarında toparlanıp, lige tutunma adına istikrarlı sonuçlar alan Derincespor, buna rağmen devreyi düşme potasında tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Ahmet Güney, Murat Aydın, Alperen, Ahmet Ayanoğlu, Ebubekir, Hasan Ali, Türkay, İsmail ve Emre Kürküt ile yollarını ayırma kararı aldı, bu oyunculara kulüp bulmaları istendi.

TAKVİYE YAPIYOR

Derincespor Yönetim Kurulu, takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapıyor, kadrosuna güçlendiriyor. Sarı-Lacivertli ekip, bu hafta içinde yapacağı takviyelerle ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu oluşturacak. Teknik Sorumlu Ali Asım Balkaya, “Ligin ikinci yarısında beklentilerimiz çok daha fazla olacak. İlk yarıdaki performansımız çok iyi değildi. Bu nedenle bazı oyuncularımızla yollarımızı ayırdık, bazıları da ayrılmak istedi. Gidenlerin yerine mutlak takviye yapacağız” dedi.