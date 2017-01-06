Derincespor’da 11 futbolcu gitti, 9 geldi

KOCAELİSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI BARUT VE AHMET KUTLUER DE VAR
Devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Derincespor, takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviye yapıyor. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesine kadrosunu 9 futbolcu ile güçlendirdi. Bu oyuncuların arasında daha önceki yıllarda Kocaelispor’da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Kutluer ile stoper Taha Bartu Bulut da yer alıyor.
KOCAELİ BİRLİK’TEN SERGEN VE YAHYA KEMAL’İ DE ALDI
Derincespor, dış transferde kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında Kocaeli Birlikspor’dan Sergen Şenses ile Yahya Kemal ile de anlaştı. Forvet oynayan Yahya Kemal ile kanatlarda görev yapan Sergen Şenses’in Sarı-Lacivertli ekibe çok önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekibin transferleri arasında Ç.Dardanelspor’dan Batuhan ile Serkan Çelik de yer aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.