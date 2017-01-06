Derincespor’da 11 futbolcu gitti, 9 geldi

3.Lig ekibimiz Derincespor devre arasında kadrosuna 9 yeni futbolcu kattı. Ligin ikinci yarısı öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekip, çok büyük değişime gidiyor.

KOCAELİSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI BARUT VE AHMET KUTLUER DE VAR

Devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Derincespor, takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviye yapıyor. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesine kadrosunu 9 futbolcu ile güçlendirdi. Bu oyuncuların arasında daha önceki yıllarda Kocaelispor’da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Kutluer ile stoper Taha Bartu Bulut da yer alıyor.

KOCAELİ BİRLİK’TEN SERGEN VE YAHYA KEMAL’İ DE ALDI

Derincespor, dış transferde kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında Kocaeli Birlikspor’dan Sergen Şenses ile Yahya Kemal ile de anlaştı. Forvet oynayan Yahya Kemal ile kanatlarda görev yapan Sergen Şenses’in Sarı-Lacivertli ekibe çok önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekibin transferleri arasında Ç.Dardanelspor’dan Batuhan ile Serkan Çelik de yer aldı.