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Derincespor’da 11 futbolcu gitti, 9 geldi

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Derincespor’da 11 futbolcu gitti, 9 geldi
3.Lig ekibimiz Derincespor devre arasında kadrosuna 9 yeni futbolcu kattı. Ligin ikinci yarısı öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekip, çok büyük değişime gidiyor.

KOCAELİSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI BARUT VE AHMET KUTLUER DE VAR

Devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Derincespor, takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviye yapıyor. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesine kadrosunu 9 futbolcu ile güçlendirdi. Bu oyuncuların arasında daha önceki yıllarda Kocaelispor’da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Kutluer ile stoper Taha Bartu Bulut da yer alıyor.

KOCAELİ BİRLİK’TEN SERGEN VE YAHYA KEMAL’İ DE ALDI

Derincespor, dış transferde kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında Kocaeli Birlikspor’dan Sergen Şenses ile Yahya Kemal ile de anlaştı. Forvet oynayan Yahya Kemal ile kanatlarda görev yapan Sergen Şenses’in Sarı-Lacivertli ekibe çok önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekibin transferleri arasında Ç.Dardanelspor’dan Batuhan ile Serkan Çelik de yer aldı.

DERİNCESPOR’UN YENİ TRANSFERLERI:

BATUHAN IRMAK-(Sağ kanat) Çanakkale Dardanel

SERKAN ÇELİK-(Orta saha)Çanakkale Dardanel

ALİ OSMAN AYDOĞAN- (Orta saha) Elazığspor

TAHA BARTU BULUT-(Stoper) Çorum Belediyespor

ANIL DEMİR- (Orta saha) Pendikspor

MURAT CAN ÖZEL-(Orta saha) Pendikspor

AHMET KUTLUER-(Forvet) Tuzlaspor

SERGEN ŞENSES- (Sağ kanat) Kocaeli Birlik

YAHYA KEMAL BAKİ- (Forvet)Kocaeli Birlik forvet

TAKIMDAN AYRILANLAR GİDENLER

Murat Aydın

Emre Kürküt

Alperen Ödüm

Türkay Atçı

Ahmet Ayanoğlu

Hasan Ali Durtuluk

Samet Gül

Ebubekir Şentürk

Cem Aktaş

Ahmet Güney

İsmail Dalkıran

  

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