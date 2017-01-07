Derincespor’da 11 futbolcu gitti, 9 geldi

KOCAELİSPOR’UN ESKİ FUTBOLCULARI BARUT VE AHMET KUTLUER DE VAR
Devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Derincespor, takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviye yapıyor. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesine kadrosunu 9 futbolcu ile güçlendirdi. Bu oyuncuların arasında daha önceki yıllarda Kocaelispor’da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Kutluer ile stoper Taha Bartu Bulut da yer alıyor.
KOCAELİ BİRLİK’TEN SERGEN VE YAHYA KEMAL’İ DE ALDI
Derincespor, dış transferde kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında Kocaeli Birlikspor’dan Sergen Şenses ile Yahya Kemal ile de anlaştı. Forvet oynayan Yahya Kemal ile kanatlarda görev yapan Sergen Şenses’in Sarı-Lacivertli ekibe çok önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekibin transferleri arasında Ç.Dardanelspor’dan Batuhan ile Serkan Çelik de yer aldı.
DERİNCESPOR’UN YENİ TRANSFERLERI:
BATUHAN IRMAK-(Sağ kanat) Çanakkale Dardanel
SERKAN ÇELİK-(Orta saha)Çanakkale Dardanel
ALİ OSMAN AYDOĞAN- (Orta saha) Elazığspor
TAHA BARTU BULUT-(Stoper) Çorum Belediyespor
ANIL DEMİR- (Orta saha) Pendikspor
MURAT CAN ÖZEL-(Orta saha) Pendikspor
AHMET KUTLUER-(Forvet) Tuzlaspor
SERGEN ŞENSES- (Sağ kanat) Kocaeli Birlik
YAHYA KEMAL BAKİ- (Forvet)Kocaeli Birlik forvet
TAKIMDAN AYRILANLAR GİDENLER
Murat Aydın
Emre Kürküt
Alperen Ödüm
Türkay Atçı
Ahmet Ayanoğlu
Hasan Ali Durtuluk
Samet Gül
Ebubekir Şentürk
Cem Aktaş
Ahmet Güney
İsmail Dalkıran
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