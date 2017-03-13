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Derincespor’da kan değişimi; Balkaya gitti, Telat Özden geldi

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Derincespor’da kan değişimi; Balkaya gitti, Telat Özden geldi
3.Lig 2.grupta haftalardır kötü sonuçlar alan, son sıraya kadar inen Derincespor’da uzun süredir görevde olan Ali Asım Balkaya istifa kararı aldı.

Cuma günü Silivri’de kaybedilen maç sonrasında Balkaya Başkan Şahin Çavuşoğlu’na bırakma kararını iletti. Çavuşoğlu da isteği uygun gördü. Yolların ayrılmasının ardından Başkan Çavuşoğlu kısa süreli arayışın ardında Telat Özden ile anlaşmaya vardı.

Pazar günü el sıkışıldı. Özden takımda ilk idmana dün çıktı. Ordu doğumlu olan, uzun zamandır Körfez ilçede oturan Telat Özden, Körfez Belediyespor’u amatörden 3.Lig’e, oradan 2.Lig’e çıkartan isim olmuştu. Özden en son geçen sezon BAL’da Adıyamanspor’un teknik sorumluluğunu yapmıştı. Özden’in yardımcılığını Hüseyin Çoban yapacak, kaleci antrenörlüğü görevini ise Rahmi Avcı üstlendi.

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