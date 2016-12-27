Derincespor’da revizyon

Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan, bu korkuyu yakından hisseden Derincespor’da kötü gidişin faturası futbolculara çıkartıldı.

Yönetim Kurulu, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 7 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Takımda ayrılmak isteyen Ebubekir’e de izin verildi.

7 FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Bu sezon ligde zor günler geçiren, ligin ilk yarısının son haftalarında toparlanıp, lige tutunma adına istikrarlı sonuçlar alan Derincespor, buna rağmen devreyi düşme potasında tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Ahmet Güney, Murat Aydın, Alperen, Hasan Ali, Türkay, İsmail ve Emre Kürküt ile yollarını ayırma kararı aldı, bu oyunculara kulüp bulmaları istendi.

EBUBEKİR, CİZRESPOR’A GİDİYOR

Derincespor’un sezon başında Kahramanmaraşspor’dan transfer ettiği, Kocaelispor’un esik futbolcusu sağ bek Ebubekir de takımdan ayrılma kararı aldı. Teknik heyet, Ebubekir’in ayrılma kararına onay verdi, genç futbolcunun Cizrespor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Teknik Sorumlu Ali Asım Balkaya, “Ligin ikinci yarısı için 3 oyuncu transfer ettik. 5-6 isimle daha görüşmelerimiz sürüyor” dedi.