Derince’ye Anadolu KSM

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un prestij projeleri arasına koyduğu Derince Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi’nin yapımına yönelik çalışma başlatıldı.

Sırrıpaşa Mahallesi’ne yapılacak yeni kültür merkeziyle ilgili zeminde düzenleme yapılıyor.

Derince Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi inşaatıyla ilgili olarak ekipler, projede hafriyat ve fore kazık işlemlerini büyük ölçüde tamamladı. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde yapımı devam eden merkez, kültürel etkinlikler için yeni tercih alanı olacak.

1071 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa ediliyor. Projenin ilk dört katı katlı otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek. Her katta 90 aracın park edebileceği otopark, 360 araçlık kapasitesiyle trafik sorununa da çözüm sunacak. Diğer katlarda halk kütüphanesi, DER-MEK ve KO-MEK gibi bilgi evlerine ait kurslar açılacak. Görsel mimarisi ile de adından söz ettirecek merkezde 1071 kişi kapasiteli konferans salonu yer alacak. Türklere Anadolu’nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş olma özelliğini taşıyan Malazgirt Zaferi’ne atıfta bulunulan salona adını verecek olan “1071 Konferans Salonu” ile birlikte Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi, kültürel faaliyetlerin yeni merkezi olacak.