Ders zili olarak Kocaelispor marşının çalınması konusu 

Kocaelispor sevgisini küçük yaşlarda aşılamak için okullarda Kocaelispor marşının çalınması çok yerinde bir düşünceydi. Geçen yıl bazı okullar ders zili olarak Kocaelispor’un, “Sen yeşilsin, ben siyah” marşını çaldı. Çocuklar da bu yeni ders zilini çok sevdi. Bu eğitim dönemi yaygınlaşmasına yönelik bir takım çalışmalar vardı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde ilçe Milli eğitim müdürlüklerine ders zili olarak Kocaelispor marşının çalınmasına dair birer yazı gönderdi. Ancak bu uygulamaya tahmin edileceği üzere Gebze’den çok sert tepki geldi. Gebze basını ve kamuoyu kendi ilçelerinde Gebzespor marşının çalınması gerektiğini belirterek, uygulamaya karşı çıktılar.

GEBZELİLER KARŞI ÇIKTI

Tepkiler Kocaeli Valiliğine ulaştı ve valilikten, “Bize gelen bir bilgi yok, geldiğinde değerlendireceğiz” yanıtı verildi. Bu gelişme üzerine Valiliğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasına onay vermesi tehlikeyle girdi. Gebze ilçenin kapsam dışı bırakılması söz konusu. Başka ilçelerden tepki olur mu, onu zaman gösterecek. Dilovası ve Çayırova’dan da olumsuz görüş gelebilir. İzmit merkez, Derince, Kartepe, Darıca, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Kandıra, Körfez ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulaması genel anlamda benimsendi. Büyük olasılıkla bu ilçelerdeki okullarda ders zili olarak Kocaelispor marşı çalınacak.

DOGRU, HAKLI TEPKİ DEĞİL

Bu noktada Gebze’den gelen tepkilerle ilgili bir yorum yapmam gerekirse. Yıllardır Gebze ile böyle bir sorun yaşanıyor. Gebze kendini Kocaeli olarak görmüyor ve bunun için de yıllardır il olmak için çabalıyor. Kocaelispor’a bakış açıları da olumsuz. Nefretle bakıyorlar, beter olsun diye dua ediyorlar. Gerçi son üç yıl İlker Çakır sayesinde bir yumuşama olmuştu ama çabuk unutuldu. Baktığımızda İl Milli Eğitimin uygulamasına karşı çıkmaları son derece doğal. Ancak bu tepkilerinin doğru, haklı olduğunu düşünmüyorum. Burası Kocaeli ili. Bu ilin adını taşıyan, kenti temsil eden takım da Kocaelispor.

GERİSİ TEFERRUATTIR

Dolayısıyla Kocaeli adı ve Kocaelispor söz konusuysa gerisi teferruattır. Baba Kocaelispor’dur, diğerleri ancak evlatlarıdır. Kent genelindeki okullarda ders dili olarak çalınacak marş elbette ki Kocaelispor’un olmalıdır. İl Milli Eğitimin düşüncesi son derece yerindedir. Valiliğin yerinde olsam, onaylarım. Gebze, bu kentin bir parçası olduğu sürece Kocaeli adına ve o ilin adını taşıyan Kocaelispor’a saygı göstermeli, küçüklüğünü, haddini bilmeli. Ne zaman ki, il olurlar, o zaman dilediklerini yapabilirler.

Gün değişikliği doğru, 25 kişi kontenjan yanlış

BAL’da iki temsilcimiz Derincespor A.Ş ile Gebzespor’un bu haftaki maçı normalde pazar günü 17 Ağustos Stadı’nda oynanacaktı. Maç saati de 14.00 olarak belirlenmişti. Aynı gün aşağı yukarı aynı saatte hemen yandaki İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak Kocaelispor- Düzyurt maçı dikkate alınarak güvenlik nedeniyle değişikliğe gidildi. Doğal olarak BAL maçı bir gün önceye alındı. Gebzeliler, Gebzesporlular buna tepki gösteriyorlar; “Olmaz öyle şey, pazar oynamalıydık” diyorlar.

TEPKİLERİNE ANLAM VEREMEDİM

İl Güvenlik kurulunun önerisi, TFF’nin onayı son derece yerindedir. Yan yana iki sahada aynı saatte maç oynatmak, güvenlik açısından sorun çıkartabilirdi. Kocaelispor maçının cumartesiye alınması gibi bir durum da olamazdı. Hem il takımı, hem üst lig maçı. Cumartesiye alınacak maç için tercih de çok doğru yapıldı. Gebzelilerin, Gebzesporluların itirazına, tepkisine anlam veremediğimi belirtmek isterim. Ancak, bu konuya bağlı başka bir husus var. İl Güvenlik Kurulu Gebzespor taraftarı için 25 kişilik kontenjan koymuş. 17 Ağustos Stadı’nın kapasitesi 200 kişi olduğuna, deplasman takımına yüzde 5 kontenjan verildiğine göre bu rakam doğal.

150-200 KİŞİ PEK ALA OLABİLİRDİ

Ancak Derincespor A.Ş’nin zaten taraftarı yok. Üstelik stadyumun dört bir yanı açık. Bu durumlar dikkate alınarak daha fazla taraftarın gelmesini izin verilebilirdi diye düşünüyorum. Öyle abartılı bir rakamdan söz etmiyorum, örneğin 150-200 kişi olabilirdi. Gebzespor’un taraftar potansiyeli malum. İzmit’teki maça en azından 7-8 otobüsle gelmeye hazırlanıyorlardı. Hiç değilse 4-5 otobüs olsun, yok 25 kişi geleceksiniz demek haksızlık oldu diye düşünüyorum. Gebzesporluların kontenjanla ilgili tepkilerini hakkı bulduğumu söylemek isterim.

Korukır’ı kaçırdık

Aslında beklenen bir gelişmeydi. Çünkü Sakaryaspor ne zamandır Engin Korukır’ın peşindeydi. Geçen hafta Komşu mağlup olunca topun ağzındaki Osman Özdemir istifa etti ve tahmin edildiği gibi Korukır takımın başına getirildi. Sakaryaspor için isabetti bir tercih diyebilirim. Bu birliktelik komşuyu 1.Lig’e taşıyacak gibime geliyor. Hayırlısı. Elbette olaya kendi cephemizden, yani Kocaelispor açısından baktığımda üzgünüm.

KOMŞU ELİNİ ÇABUK TUTTU

Korukır ile uzun vadeli bir anlaşma yapılarak üst liglere emin adımlarla giderebilirdi. Bununla ilgili birçok çağrı yaptım, yazılar yazdım. Ne yazık ki, Başkan ve yönetimden olumlu bir adım gelmedi. Sakaryaspor elini çabuk tuttu, biz önemli bir fırsat kaçırdık. Önümüzdeki haftalarda olası bir teknik direktör değişiminde artık Korukır seçeneğimiz olmayacak. Bu durum size bilmem ama benim için moral bozucu. Bu saatten sonra Korukır’a yeni takımında başarı dilemekten başka bir şey elden gelmez.

TAKDİRLE KARŞILANMALI

Bu arada, Korukır’ın teknik ekibine İzmitli iki isim Yaşar Kıyar ile Nihat Köksal’ı almasını da takdirde karşılamak gerektiğini belirtmek isterim. Korukır nereye gitse bunu yapıyor. Enteresan ve düşündürücü olan şu ki; bu kentin takımının teknik sorumluluğuna getirilen İzmitli, yardımcılarını dışarıdan seçerken, başka bir kentin takımının teknik patronluğunu üstlenen Engin Korukır, teknik ekibini İzmitlilerden oluşturuyor. Hem de ezeli rekabet içerisinde olunan bir kentte. Korukır’a helal olsun diyelim, noktayı koyalım.

