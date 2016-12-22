Desteği de, takdiri de fazlasıyla hak ediyor

Kimilerinin hala kuşkusu olsa da ben Kocaeli Birlikspor’un siyasetten tamamen arındığına, Körfez ilçenin takımı olarak yoluna devam ettiğine inanıyorum. Elbette Kocaeli Birlik ismi üzerindeki nefret etiketini silmek, bu kulübü benimsemek kolay olmayacak. Bunun için mutlaka belli bir sürece ihtiyaç var. Şu ana kadar güzel adımlar atıldı, devamı da gelmeli. Belli bir zaman dilimi sonrasında inanıyorum tıpkı geçmişte olduğu gibi bu kulüp Körfez ilçenin takımı olarak kabul edilecek ve desteklenecektir. Her ne kadar Başkan Erhan Yılmaz, kulübün Kocaeli Birlik olan isminin belli bir marka değeri bulduğunu, bunun için vazgeçmeyi düşünmediklerini söylese de, kendisinin bu görüşüne saygı duymakla birlikte kulübün adının ilçeye hitap etmesi konusundaki ısrarımı sürdürüyorum. Körfezspor veya Körfez Belediyesi adına dönmek belki marka değeri için olumsuzluk yaratır ancak Kocaelisporluların nefret duyguları ciddi boyutta azalacaktır. Bence sevgili Yılmaz, şu isim konusunu iyi düşünmeli. Artılarını ve eksilerini kıyaslarsa, benim dediğime gelecektir.

SÖZLER TUTULMADI, YALNIZ KALDI

Neyse, asıl konumuza gelirsek. Sevgili Yılmaz önceki akşam ilk yarıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı, hem kulübün, hem takımın durumunu aktardı, mali bilançolarla ilgili detaylı bilgi verdi. Açıklamalara baktığımızda sevgili Yılmaz’ın kelimenin tam anlamıyla içini döktüğünü görüyoruz. Dertli ve sıkıntılı ki, buna ihtiyaç duydu. Birilerine güvenerek bu işe soyunmuştu. Başta Körfez Belediyesinden ciddi destek bekliyordu. Hatta sözler de almıştı. Belli yol arkadaşları da vardı. Ancak geçen süreçte baktığımızda tek başına mücadele ettiğini görüyoruz. Koskoca 2.Lig takımının yükünü tek başına birinin omuzlaması ne kadar sürebilir ki. Doğrusu ilk yarı sonuna kadar iyi götürdü. Defalarca yazdım, yineleyeyim. Bu kulüp Körfez ilçeyi temsil ediyor, hem de en iyi şekilde. Körfez ilçenin reklamını en kral şekilde yapıyor.

SORUMLULUK ÖNCE BARAN’IN

Öyleyse Körfez Belediyesi ile ilçedeki kuruluşlar bu kulübü sahiplenmeli. Körfez kentin en yüksek bütçeli belediyelerinden biri. Ayrıca bu ilçede çok önemli sanayi kuruluşları var. Dolayısıyla kulübün ihtiyaç duyduğu kaynağı sağlamak hiç zor değil. Yeter ki, istensin, niyet olsun. Zaten sevgili Yılmaz’ın öyle büyük beklentisi de yok. Öncelikle transfer tahtasını açmak için 1 milyon TL gerekiyor. Üstelik zaman da kısıtlı. Bir an önce bu kaynak kulübe aktarılmalı ki, takımın yola açılsın. İlk yarıyı liderin bir puan gerisinde bitiren takımın şampiyonluk şansını arttırmak için takviye şart gözüküyor. İnanıyorum bu sorun aşılacaktır. Kısıtlı bütçeyle ilk yarıda işi bu noktaya getirmek büyük olaydı, yapılacak birkaç takviyeyle şampiyonluk gelebilir. Böylesi büyük bir fırsat söz konusu. Körfez ilçe mutlaka bunu değerlendirmeli. İşin ucunda 1.Lig var. Körfez ilçe için ne büyük bir prestij, reklam. Görev, sorumluluk başta ilçenin seçilmiş liderinin, İsmail Baran’ın. Artık gereğini yapmalıdır.

RAKAMLARIN ANLATTIĞI GERÇEKLER

Biraz da rakamlara bakalım. Daha doğrusu rakamların anlattığı gerçeklere. Sevgili Erhan Yılmaz, geçen sezonla bu sezonun ilk yarısının mali bilançosunu çıkartmış. Arada fark yok, uçurum var! Hem gelir, hem gider bakımından. Geçen sezonun ilk yarısında 6 milyon olan gelir, bu dönemin aynı döneminde 1.3 milyon inmiş. 3’ün 1’i olsa yine iyi, 6’nın 1’i. Bu farkı yaratan sponsorluk anlaşması. Siyasi iradenin takımı olunca 5 milyonluk sponsorluk geliri sağlanmış, garibim Erhan Yılmaz’ın payına 220 bin TL düşmüş. Vah ki, vah! Gider kalemlerine baktığımızda da inanılmaz rakamlara rastlıyoruz. Geçen yıl 9.5 milyon olan gider, bu sezon 1.7’ye inmiş. Yani neredeyse bütçe 10’da 1 oranında gerilemiş. Peki rakamların sahaya yansıması nasıl olmuş? Geçen sezon 9.5 milyonluk bütçeyle takım ilk yarıyı 28 puanla liderin tam 9 puan gerisinde kapatırken, bu sezonun aynı dönemini 32 puanla liderin 1 puan gerisinde bitirmiş.

İŞ BİLMEK VE BİLMEMEK FARKI BU OLSA GEREK

İş bilmemek ile işi bilme farkı bu olsa gerek. Bu rakamlar Erhan Yılmaz döneminde işin ne kadar doğru yapıldığını, ayın şekilde önceki dönem ne kadar yanlış yapıldığını göstermek için yeterli. Rakamlara Beyaz grubun geneli için bakıldığında da Birlikspor’ne ne büyük iş yapıldığı açık şekilde ortaya çıkıyor. Amed Sportif’in bütçesi 15, Erzurum’un 14, Keçiörengücü’nün 11 milyon. İstanbulspor 9.5, Sivas Belediye 6 milyonluk bütçeye sahip. Kocaeli Birlikspor’un sezonluk öngörülen bütçesi sadece 3.5 milyon TL. Bütçesel olarak arada dağlar kadar fark varken, performansa bakarsak kafa kafaya. İki sezon arasındaki bütçe ve takımın performans farkına baktığımızda karşımıza çıkan tablo ve gerçek, Erhan Yılmaz’ın desteği de, takdiri de fazlasıyla hak ettiğidir. Umuyorum ki, en kısa süreçte gereği yapılır.

Helal olsun Şafakspor’a, Çetin Özdemir’e

Sıklıkla köşeme örnek kulüp olarak alırım Hacı Hızır Şafaksponr’u. Yıllardır kısıtlı imkanlarla futbol alt yapısında çok güzel işler yapıyorlar. Uzun yıllardır Başkan ve yöneticilik yapan sevgili Çetin Özdemir’in kulüpte büyük emeği vardır. Her kulübün Özdemir gibi işi bilen yöneticiye ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, onun gibilerden fazla yok.

Neyse, konumuza gelirsek. Pazartesi akşamki canlı yayında Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz aktardı. İzlememiş, duymamış olanlar vardır diye köşemde paylaşmak istedim. Bahri Yavuz göreve geldiği ilk dönem alt yapıya futbolcu istemek için çalmış Şafakspor’un kapısını. Çetin Özdemir, Yavuz’a, “Aynı ligde oynuyoruz, birbirimizin rakibiyiz. Üstelik lojistik şartlarınız da bizden farklı değil” diyerek olumsuz yanıt vermiş ama eklemiş: “Katılın Akademi Ligi’ne, kendi ellerimle getireceğim futbolcuları” Malum bu sezon başı Kocaelispor, Akademi Ligi başvurusunu yaptı ve kabul edildi. Başkası olsa unutur, aman canım derdi ama Çetin Özdemir öyle yapmadı. Kocaelispor’un Akademi Ligi’ne katıldığı haberini alır almaz Yavuz’u arayıp, “Kulübümüz emrinizde, kimi istiyorsanız alabilirsiniz” demiş. Tabi, bu Bahri Yavuz’u çok mutlu etmiş. Başkan Bahri Yavuz, bu olayı canlı yayında anlattıktan sonra, kimi kulüplerden aynı yaklaşımı göremediği için üzüntüsünü de diye getirdi.

Haklıydı. Bence tüm amatör kulüplerin Çetin Özdemir’in davranışını örnek alması gerekir. Genç bir yeteneğin vitrine çıkacağı yer Akademi Ligi, önünün açık olduğu kulüp de transfer yasağından dolayı tartışmasız Kocaelispor. Öyle ise amatör kulüpler gereğini yapmalıdır. Tıpkı Şafakspor gibi. Teşekkürler Hacı Hızır Şafakspor, teşekkürler Çetin Özdemir kardeşim.