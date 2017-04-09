Destici, “Gönenli’yi görevden almadık”

İlimizde ‘evet’ paneli gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İl Başkanı Şeref Gönenli’nin görevden alınmadığını iş yoğunluğu sebebiyle görevini Duyar’a devrettiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün ilimizde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Destici, neden evet dedikleri hakkında bir panel verdi. Panel sonrası Genel Başkan Destici, Kocaeli İl Teşkilatı ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Destici toplantıda parti içinde yaşanan krize değindi. Mustafa Destici, parti içinde hiçbir sıkıntı olmadığını söylese de panele eski il başkanlarından Nihat Yıldız ve Şeref Gönenli katılım sağlamadı.

KOCAELİ’Yİ ÖNEMSİYORUZ

Nihat Yıldız’ın yeniden aday olmayıp Şeref Gönenli’nin başkan seçilmesi sürecine değinen Destici, “ Biz Kocaeli teşkilatımızı önemsiyoruz. Bir önceki il başkanlarımız Nihat Yıldız’ın partiye büyük emekleri oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Nihat Yıldız’ın devam etmesini istiyorduk. Ama Nihat Beyin bırakma talebinin ardından olağanüstü kongre gerçekleştirildi. Parti içinde yapılan istişare sonucunda Şeref Gönenli, Mustafa Arha ve Ercan Keleş’in ismi geçti. İstişare de Şeref Gönenli’nin ismi öne çıktı” dedi.

DUYAR KENDİSİ BIRAKTI

Şeref Gönenli’nin iş yoğunluğu sebebiyle görevi devrettiğini söyleyen Destici, “Şeref bey il başkanı olduktan sonra fazla vakit ayıramayacağını belirtti. Bende bunun üzerine kendisiyle görüştüm. Kendisi bırakmak istedi. Tamam siz bizim için önemlisiniz ama madem zaman ayıramıyorsunuz o zaman görevi Serhat Duyar arkadaşımıza devredelim dedik. Bu zor süreçte tecrübeli, bilgili olan Serhat Duyar kardeşimizi göreve getirdik. 45 gün içerisinde partimiz bir kongre yaşayacak. İsteyen arkadaşımız il başkanlığına aday olabilir. Yine konuşacağız, istişare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİZ KURUMSAL BİR YAPIYIZ

Programlara katılım sağlamayan Eski İl Başkanları Nihat Yıldız ve Şeref Gönenli için “Nihat da bizim kardeşimiz, hepsini seviyoruz” diyen Destici, “Onlar da bu dava hareketin içerisindeler. Kendilerinin istifa edeceklerini hissedersem görüşüp istifa etmemelerini belirtirim. Bu insanlar bire bir tanıdığım arkadaşlarımdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan parti içerisinde “Hayır” cephesi oluştuğu yönündeki iddialara açıklık getiren Destici şunları söyledi:

“Öyle bir şey yok. Biz kurumsal bir yapıyız. Bütün arkadaşlarımız fikirlerini açıkça söylerler. Parti bir karar aldıktan sonra kurumsal kimlik taşıyanların buna uygun hareket etmeleri beklenir. Bir partinin il başkanıysan kurumsal kimlik taşıyorsun, bu karara uyma mükellefiyetin vardır.

EVET KARARININ YANINDAYIZ

Bizim birçok teşkilatımız vardır. Bunların içinde üç beş kişi farklı düşüncesi olduğunu açıklayabilir. Biz ‘hayır’ dedi diye hiçbir arkadaşımızı ihraç etmedik. Hayırın üstüne, gayri ahlaki hareket eden varsa bunlarla ilgili bir iki kişiye işlem yapılmıştır. Bütün teşkilatlarımızla birlikte BBP camia olarak ‘evet’ kararının yanındadır. 16 Nisan’a kadar üzerimize düşeni yapacağız. Biz son güne kadar evimize girmeden neredeyse sahadayız. Sahada olan üç partiden biriyiz. Biz evet diyene de hayır diyene de saygılıyız”

Çiğdem ARMAĞAN