Destici: Hiçbir güç, Türkiye'ye 'muz cumhuriyeti' muamelesi yapamaz

'MÜFTÜLERİN NİKAH KIYMASINDAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?'



Yahu kardeşim, sen niye rahatsız oluyorsun müftülerin nikah kıymasından? Bir belediyedeki nikah memuru, nikah kıyabiliyor da üniversiteyi bitirmiş hatta çoğu yüksek lisans ve doktora yapmış bir müftünün, il ve ilçe müftüsünün nikah kıyması seni neden rahatsız ediyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresine katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı.

Partililer, Destici'yi kültür merkezinin önünde, Mehter Takımı ve davulla karşıladı. PKK ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, şunları söyledi:

"35 senedir hain PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu 35 senenin içerisinde ciddi, kararlı ve doğru mücadele edilen dönemler olmuş ama hiç mücadele edilmeyen ya da yanlış mücadele edilen dönemler de olmuş. Şimdi burada herkes hemfikirdir ki PKK'nın ilk çıktığı yıllarda 'Bunlar üç beş çapulcu canım, ne olacak bunlardan' deyip geçiştirilmeseydi, yılanın başı küçükken ezilseydi bugün bizim PKK diye bir derdimiz olmazdı. Onbinlerce insanımızı kaybetmezdik, binlerce şehit vermezdik. Yüz milyarlarca dolar heba olmazdı. Bakın bugün devleti yönetenler ekonomiyi düzeltmek adına, ya da bütçe açıklarını kapatmak adına birtakım zamlar getiriyorlar. Eğer bu paralar yüz milyarlarca dolar teröre beyhude yere harcanmamış olsaydı, bugün eğer on bin dolarlık bir milli gelirden bahsediyorsak ki bu da 8 senedir yerinde sayan bir rakamdır, bugün Türkiye'nin en az kişi başı 25 bin dolarlara sahip bir ülke olması işten bile değildi. Bugün milyarlarca dolar dış ve iç borçtan bahsediliyorsa bu teröre, terörün bitirilmesine harcanan paralar. Dolayısıyla buradaki kaybımız en önemli kaybımız canlarımız, şehitlerimiz ama öbür yönüyle baktığımızda ülkemizin büyümesi, gelişmesinin önündeki bir engel, bir takoz. Daha büyük bir tehlike de kardeşliğimize sıkılmış bir kurşun. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türkmen'e düşman etmek için ortaya konulmuş bir tezgah. Allah'a hamd olsun, bugüne kadar biz bu oyuna gelmedik ve bundan sonra da gelmeyeceğiz. Çünkü bizim sloganımız belli. Kürtler kardeşimiz, PKK düşmanımız."

Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Şu anda devletimiz ordusuyla, polisiyle, askeriyle hain PKK terör örgütüne karşı, örgütün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele veriyor. Biz geçmişte hep bunu söyledik. Dedik ki 'Sadece dağdaki teröristle mücadele ederek terör bitirilmez.' Eğer bunun belediyedekinin de hakkından gelmezsen, sözde meclise milletvekili olarak girmiş onun da hesabını sormazsan, finans kaynaklarını da kesmezsen, dış desteklerini de ortadan kaldırmazsan, sözde sivil toplum örgütü adı altında kurulmuş yapılarını da dağıtmazsan bu bitmez dedik. Ve nihayetinde de bitmedi. Ama bugün Allah'a hamd olsun terörün bütün unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Hem dağdaki teröristine hem şehirdekine hem belediyesindekine hem meclistekine hem finans kaynaklarına karşı büyük bir mücadele var. Ciddi sonuçlar alınıyor. Ve inşallah sonuna kadar böyle devam eder ve inşallah ülkemiz bu PKK terör belasından bir tane hain kalmayıncaya kadar kurtulur diyoruz."

Amerika'nın, Türkiye'ye uyguladığı vize yasağının sebebinin İdlib operasyonu ve Fırat Kalkanı olduğunu ileri süren Destici, şunları söyledi:

"Türkiye son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'yle bir vize krizi yaşıyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda bunun tamamen Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğunu görüyoruz. İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının FETÖ nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra tutuklanması bunun tek sebebi değil. İdlib operasyonu bunun sebebidir, her ne kadar dillendirilmese de. Fırat Kalkanı operasyonu bunun sebebidir. İran-Irak merkezi hükümetinin yakınlaşması da bunun bir diğer sebebidir. Bütün bu sebepler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri güya Türkiye'ye gözdağı vermekte, uyarı ateşi yapmaktadır. Ama Amerika Birleşik Devletleri şunu bilsin ki daha Amerika kıtası kurulmadan Türkler bu dünya üzerinde onlarca devlet kurdular, hem de dünya hakimiyeti elde edip. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi Kuzey Kore'ye falan benzetmesin. Kuzey Kore'nin nükleer silahı olabilir ama bizim Allah'a hamd olsun imanımız var, inancımız var, 80 milyon devletinin yanında olacak yürekleri var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin vizesi bize vız gelir, tırıs gider."

'Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi'ni içeren yasa tasarısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan BBP Lideri Destici, şöyle konuştu:

"Gündemde olduğu için söyleyeceğim bir de müftülerin nikah kıyma meselesi var. Toplumu kamplaştırıyorlar. Yahu kardeşim sen niye rahatsız oluyorsun müftülerin nikah kıymasından? Bir belediyedeki nikah memuru nikah kıyabiliyor da üniversiteyi bitirmiş, hatta çoğu yüksek lisans ve doktora yapmış bir müftünün il ve ilçe müftüsünün nikah kıyması seni neden rahatsız ediyor kardeşim? Yani seni zorlayan yok ki. Sen git nikah memuruna kıydır, belediye başkanına, muhtara kıydır. Ben de istiyorsam müftüye kıydırayım yani. Birbirimize karşı saygılı olalım, hoşgörülü olalım. Yıllardır ne dediler 'Başörtüsü yasağı kalkarsa laiklik elden gider, Atatürkçülük gider, imam hatipler açılırsa. Ne oldu işte gitmedi işte bak şimdi bütün liselerde, kamu kuruluşlarında başörtüsü serbest. Gitti mi, gitmedi. Yani onun için bu tür çatışmalardan toplumumuzu uzak tutmak lazım" dedi.