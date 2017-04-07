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Destici Kocaeli'ye geliyor 

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Destici Kocaeli'ye geliyor 
Büyük Birlik Partisi'de yaşanan karmaşa sonucunda il başkanı kongreye taşımak üzere 45 gün süreyle eski İl Başkanı Serhat Duyar olarak belirlenmişti. BBP'de sular durulmuşken Genel Başkan Mustafa Destici Kocaeli'ye geliyor.

PROGRAM NETLEŞMEDİ 

9 Nisan Pazar günü ilimize gelecek olan Destici, referandumda neden evet diyeceklerini anlatacak. Destici'nin programı henüz şekillenmedi. Yeni il başkanı Serhat Duyar ve yeni yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.

Çiğdem Armağan

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