Destici Kocaeli'ye geliyor 

PROGRAM NETLEŞMEDİ
9 Nisan Pazar günü ilimize gelecek olan Destici, referandumda neden evet diyeceklerini anlatacak. Destici'nin programı henüz şekillenmedi. Yeni il başkanı Serhat Duyar ve yeni yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.
Çiğdem Armağan
PROGRAM NETLEŞMEDİ
9 Nisan Pazar günü ilimize gelecek olan Destici, referandumda neden evet diyeceklerini anlatacak. Destici'nin programı henüz şekillenmedi. Yeni il başkanı Serhat Duyar ve yeni yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.
Çiğdem Armağan
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