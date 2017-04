Destici: Maddeleri didik didik inceledik, evet diyeceğiz

İlimize gelerek neden referandumda evet diyeceklerini anlatan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz BBP olarak bütün ilkelerimiz çerçevesinde 18 maddeyi didik didik inceledik. Mevcut sistemlede karşılaştırdıktan sonra hem ülkemiz, hem milletimiz hem de devletimiz için doğru karar olduğunu gördük. Bu yüzden 16 Nisan’da evet diyeceğiz” dedi.

Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) yaşanan kriz sonrasında, kısa süre önce başkan seçilen Avukat Şeref Gönenli genel merkez tarafından görevden alınmış yerine eski İl Başkanı Serhat Duyar getirilmişti. Parti 45 gün süre içinde de kongreye gitme kararı almıştı. Bu değişikliğin parti teşkilatlarının genel merkezin ‘evet’ oyuna karşı ‘hayır’ oyu vereceği olarak gösterilmişti. Yaşananların akabinde Kocaeli teşkilatlarındaki krizi çözmek ve referandumda neden ‘evet’ oyu vereceklerini açıklamak adına Genel Başkanı Mustafa Destici bugün STK’lar ile buluşmak üzere ilimize geldi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Ramada Otel’de panel veren Destici’nin programına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mican, İl Başkanı Serhat Duyar, İzmit Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Elgin, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Yücel Alpay Demir, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, SP İzmit İlçe eski Başkanı Mustafa Can, Kent Konseyi Emekli Meclis Başkanı Halil Atay, Kocaeli Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci ve parti teşkilatı katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Serhat Duyar yanına Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Yücel Alpay Demir’i davet ederek söz hakkı verdi.

ZOR BİR DÖNEM

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, “Davette bulununca koşulsuz olarak evet dedik. STK olarak sivilin onayladığı anayasaya karşılıksız evet dedik. Yeni hükümet sisteminin 18 maddesi ile ilgili çalışma yaptık. Biz burada ki insanlara anayasayı çok iyi anlattık. Bizlerin gayreti ile sandıklar inşallah evet ile dolup taşacak” dedi. Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Yücel Alpay Demir ise şunları söyledi: “Bizim devlete ihtiyacımız olduğu zaman değil, devletin bize ihtiyacı olduğu zaman hep barız. Devlet baki olsun diye her türlü fedakarlığı yapan milli kuruluşlar adına buradayız. Milli kuruluşlar için zor bir dönem.

TARTIŞILMAYACAK TEK ANAYASA

Tartışılmayacak tek anayasa Allah’ın anayasasıdır. Bizler evet veya hayır diyenlerin bu vatanın birliği ve dirliği için olduğunu biliyoruz. Her fikri hepimiz aynı benimsemiyoruz. Ama tercihimiz her zaman devletten yanadır. Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici’nin kararı evettir. Biz onların duygusuna saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan 17 Nisan’dır. Bu milletin her evladı değerlidir. Biz birlikte güçlüyüz. Bu birlikteliği 17 Nisan’da sürdürelim. “

DUYAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Genel Başkan Mustafa Destici şunları söyledi: “Serhat Duyar kardeşimiz ikinci kez başkanlık görevini aldı. Ona başarılar diliyorum. Bu görevin üstesinden geleceğine inanıyorum. 3 gün içinde böyle bir toplantı yaparak bizi sizle bir araya getirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak zor bir coğrafyadayız. Bağımsız yaşamanın ağır bir bedeli var. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet korumak adına omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayız. Ülkenin doğusunda ve batısın da PKK’ya asla müsaade edilmemeli. Bu hadiselerin yaşanacağı belliydi. 15 yıl önce kendi nüfuslarının kaydırılıp Kerkük’e yerleştirilmesi bunun habercisiydi. Irak’ta hiçbir zaman güç kimde daha fazla ise onla iş çözülmedi. Uzlaşma olmadan orada hiçbir çözülmez. Türkiye orada hiçbir zaman oldu bittiği kabul etmez. Önce Irak Bölgesel Kürt yönetimi uyarılmalı. Askeri yapının olacağı gösterilmeli.

MUTLAKA SİLAHLANDIRILMALIDIR

O bölgede silahınız yoksa, varlığınızı koruyamazsınız. PKK’nın bu kadar etkili olmasının sebebi ellerinde silah olması ve dış güçlerden destek almasıdır. Türkmenlerin mutlaka silahlandırılması gerekiyor. Kıbrıs’ta olduğu gibi Türkler öldürülünce, evleri basılınca mı harekete geçilmeli? Hayır, elimizden gelen desteği vermeliyiz. Türkiye bir referandum sürecine giriyor. Güvelik ve özgürlük at başı olarak bir gitmesi lazım. Bizim gibi zor coğrafyada olan ülkelerin bazen güvenliği ön plana alınması gerekir. Biz bir Hollanda ve Almanya değiliz. Güvenliği ön plana alırken, özgürlük ve demokrasiden de hiç birinin ihmal edilmemesi lazım. Bu süreçte sistem değişikliği teklifini oylayacağız.

5 KRİTERE BAKTIK EVET DEDİK

Mevcut sistem nasıl oluştu. 1980’de darbe yapıldı. 1982 yılında millete zorla bir anaya yapıldı millete kabul edildi. Bu bir parlamenter sistem midir, yarı başkanlık sistemi midir? Hayır. Milletin seçtikleri başında hep bu güne kadar vesayet bulunmuştur. BBP kurulduğu zaman darbe anayasının değiştirileceğini söylemiştir. Bu güne kadar atılan bütün adımları desteklemiştir. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesine evet dedik. 2010 yılında ki referandumda da evet demiştik. Bu sistemin değişikliği gündeme geldiği zaman ilk defa siyasi partiler tarafından 18 maddelik teklif sunulmuştur. Meclisin kendi iradesini ortaya koymasını önemsiyoruz. Sitem değişikliğine evet diyoruz. Getirilecek olan teklife baktık. 5 kriter teklifimiz vardı. Bu maddelere bakarak teklife evet dedik.

AK PARTİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Din, devlet, vatan, hürriyet bizim temelimiz bu. Ülkemizin yaşadıklarını biliyoruz. İmam Hatip mezunları polis olamıyordu. Askeriyede baş örtüsü serbest denilemezdi. Bunları yapanlara teşekkür etmek gerekiyor. Tamamen milletin iradesinde yönetim olacak. Millet tarafından seçilen kişiler tarafından ülke yönetilecek. Kuvvetler ayrılığı çok önemlidir. Bir takım yasal düzenlemelerle bu sorunlar çözülür. Bakanlar zamanlarının önemli bir yerini kendi seçim bölgesinde geçirmektedir. Zamanının tamamını kendi işine ayırmalıdır.

16 NİSAN’DA EVET ÇIKACAK

16 Nisan’da evet çıkacak. Ondan sonrada cumhurbaşkanı adayları çıkacaktır. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı adayı gösteremiyoruz. 100 bin imza ile bizlerde aday çıkarabiliyoruz. Bu milletin irfanına her zaman güvenmeliyiz. İktidar olanlar bu zamana kadar anayasa değişikliğini neden yapmadınız. BBP haricinde bütün siyasi partilerin vebali vardır. Bu zaman kadar iktidar olan siyasi partiler kanunu değiştirmedi. Yeni sistem ile bu durum değişecek. Uyum yasaları süreci olacaktır. Şimdi çıkıp da ahkam kesmesinler. Dünün problemi olan bu durumu bu günün sorunu olmaktan çıkarmalıyız. Biz BBP olarak bütün ilkelerimiz çerçevesinde 18’lik maddeleri didik didik inceledik. Mevcut sistemle de karşılaştırdıktan sonra hem ülkemiz, hem milletimiz hem de devletimiz için doğru olduğunu gördük. Bu yüzden 16 Nisan’da evet diyeceğiz. Partilerimiz farklı da olsa doğruya doğru demeliyiz. Doğru kimden gelirse desteklemeliyiz.” Programın ardından Destici, il teşkilatı ile basına kapalı şekilde toplantı yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN