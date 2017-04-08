Destici’nin yarınki programı belli oldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yarın ilimize gelerek ‘evet’ paneli verecek.

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) geçen hafta yaşanan karmaşa sonucunda İl Başkanı Şeref Gönenli, genel merkez tarafından görevden alınmış yerine partiyi kongreye taşımak üzere 45 gün süreyle eski İl Başkanı Serhat Duyar atanmıştı. Referandum sürecinde genel merkezin ‘evet’ oyu vereceğini açıklamasına rağmen Kocaeli il teşkilatlarında ‘hayır’ seslerinin yükseldiği kulislerde konuşulurken, Genel Başkan Destici Kocaeli'ye gelerek neden ‘evet’ oyu vereceklerini açıklayacak. Destici, yarın ilimize gelecek. Saat 14.00’te Ramada Otel’de STK temsilcileriyle buluşarak evet paneli verecek. Referanduma az bir süre kaldığı için panel sonrası yoğun programı olan Destici aynı gün Sakarya ve İstanbul illerinde de panel verecek.

Çiğdem Armağan