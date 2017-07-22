Detaylar belli oldu! İşte hurdacılara şok baskının bilançosu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İzmit zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda usulsüz çalışan iş yerlerinin tespiti yapıldı. Polis kamerası ile de görüntülenen operasyonda İzmit'te 4, Gölcük'te 2, Körfez'de 2, Kartepe'de 2 ve Derince'de 2 olmak üzere toplam 12 iş yerinde inceleme yapıldı. Kocaeli Valiliğinden alınan denetim izni ile yapılan operasyonda 28 şahıs ve 6 araç sorgulanırken, 2 ruhsatsız iş yerine idari işlem yapıldı. Derince'deki bir hurdacıda ise 550 adet 9 mm çapında dolu mermi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Kerim YAVUZ
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