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Detaylar belli oldu! Torununa giderken can verdi

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Detaylar belli oldu! Torununa giderken can verdi
Dün Körfez'de kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının kimliğinin Güllü Akyol (60) olduğu belirlendi.

Dün Körfez'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen yayaya çarpmış, kazada sürücü yaralanırken, yaya ise hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitiren kişinin Körfez Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Kasım Akyol’un eşi 4 çocuk annesi Güllü Akyol olduğu belirlendi.

TORUNUNA GİDİYORDU

Kazadan saatler sonra yakınları tarafından morgda bulunarak teşhis edilen talihsiz kadının, hasta olan torununu ziyaret etmek için Esentepe Mahallesi’ne yürüyerek gittiği öğrenildi. Akyol’un Körfez Esentepe Mahallesi’ni Yavuz Selim Mahallesine bağlayan TOKİ Köprüsü altında otomobilin çarpmasıyla duvarda sıkışarak öldüğü belirlendi.

Güllü Akyol’un cenazesi Körfez Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından körfez asri mezarlığında toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Meydana gelen kazanın şokundan uzun süre kurtulamayan Yarımca’da bir fırında çalışan sürücü Aydın D. (36) bugün adliyeye sevk edilecek.

Binali ASLAN

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