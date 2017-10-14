İzmit M.Alipaşa Mahallesi’nde oturan, Köseköy’deki Köseler Fabrikası’ndan emekli İbrahim Çetin (64) emekli olduktan sonra Kartepe Zeytinburnu Köyü’ndeki tarlasında sebze üretimine ağırlık vermeye başlamış. 3 yıl önce eşini kaybeden, yalnız yaşayan İbrahim Çetin, hiç katkı maddesi kullanmayan her biri yaklaşık 25 kiloluk dev balkabakları yetiştiriyor. İbrahim Amca’nın kilosu 2 TL’den sattığı bal kabaklarını alanlar, başka yerden kabak almıyormuş.

Kerim YAVUZ