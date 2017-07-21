Dev Bylock operasyonu! Bakanlık, medya ve eski emniyet mensupları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ve KHK'lar ile kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ve eski emniyet mensubu 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında, Bylock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi (6'sı faal çalışan) ve KHK'lerle kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları uyarınca şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatleriyle itibariyle başlandı.

13 İLDE BYLOCK'ÇU 105 ESKİ EMNİYET MENSUBU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılığı'nca ByLock kullanan 13 ilde 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin tamamının ihraç edildiği öğrenilirken, şüphelilerin 67' sinin polis, 4'ü başpolis, 21' i komiser yardımcısı, 3'ü başkomiser, 3'ü komiser, 6'sı emniyet Müdürü, 2'si emniyet amiri olduğu bildirildi.