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Dev ihalede 28 firma teklif verdi

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Dev ihalede 28 firma teklif verdi
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Binası ihalesi bugün gerçekleştirildi. Dev ihale 28 firma teklif verdi. İhaleye katılan firmalar arasında Haldız İnşaat da yer aldı.

2 TEKLİF GEÇERSİZ SAYILDI
Gebze bölgesinde büyük bir eksikliği giderecek olan Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi binası ihalesi bugün yapıldı. 33 milyon 780 bin lira muhammen bedelli ihale için 51 firma dosya aldı ancak 30 firma ihaleye girdi. Tan Maritime ve Gökyol İnşaat’ın teklifi dosyalarındaki eksik nedeniyle geçersiz sayıldı. İhalede en düşük teklifi 10 milyon 453 bin lira ile Akçel İnşaat firması verirken, en yüksek teklifi ise 39 milyon 950 bin lira ile Ilgın İnşaat firması verdi. Kocaeli’den ihaleye giren Haldız İnşaat ise 29 milyon 500 bin liralık teklif sundu. 

İHALEYE GİREN FİRMALAR:
*Akçel İnşaat – 10.453.000 TL
*Erka İnşaat- 15.920.000 TL
*El Yapı İnşaat – 20.719.000 TL
*ATR Yapı inşaat- 23.632.000 TL
*Birtam İnşaat- 24.488.000 TL
*Ak Ova İnşaat – 24.795.000 TL
*Hisar İnşaat- 25.750.000 TL
*Mektek Yapı ve YMTEK İnşaat İş Ortaklığı– 26.890.000 TL
*Yavuz Dekoasyon İnşaat – 27.250.000 TL
*Gürbüz İnşaat – 27.462.000 TL
*Avrupa İnşaat ve Süleyman Komar İnşaat İş Ortaklığı- 27.761.000 TL
*As-Ça İnşaat – 28.113.000 TL
*Örtaş Mühendislik – 28.950.000 TL
*Haldız İnşaat – 29.500.000 TL
*Prosan Mühendislik – 29.540.000 TL
*Arslanlar İnşaat- 33.563.000 TL
*Aysoy İnşaat-  33.632.000 TL
*Ahes İnşaat- 36 bin 453.000 TL
*Trend İnşaat- 37.661.000 TL
*Çağdan Mühendislik – 37.795.000 TL
*Güldem Yapı Firması- 37.780.000 TL
*Pekerler İnşaat ve Nesma İnşaat İş Ortaklığı- 37.840.00 TL
*Kur İnşaat – 37.895.000 TL
*Arıkan İnşaat- 38.050.00 TL
*Mercan İnşaat- 38.210.000 TL
*Özge İnşaat- 38.886.000 TL
*Ensar İnşaat ve Özver İnşaat İş Ortaklığı- 39.170.000 TL
*Ilgın İnşaat - 39.950.000 TL

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