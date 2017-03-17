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Dev kazıyıcı, tünele indirildi

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Dev kazıyıcı, tünele indirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ile teknolojik yatırımda öncü kurumu olan İSU Genel Müdürlüğü, Gebze Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarındaki yerleşim alanlarının atık sularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlamak için inşaatını sürdürdüğü sahil kolektör hattı ve tünel inşaatı projesi için kullanacağı dev kazıyıcı makinesini tünele indirdi. Montaj çalışmaları süren tünel kazıyıcı ile toplam 2,7 km uzunluğunda tünel inşa edilecek. 

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi’ni Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar atıksu kolektör hatları ve arıtma tesisleri ile kanalizasyon suları ve çamurdan arındırdı. Geçtiğimiz yıllarda Darıca Bayramoğlu ile arıtma tesisi arasında kolektör hattı inşa ederek işletmeye alan İSU, Gebze Eskihisar ile Darıca’nın sahil kısımlarının atık sularını da Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlamak için 35 milyon lira yatırım bedeli ile hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını program çerçevesinde sürdürüyor.

Bölgenin atıksuları deniz kotunda olmasından dolayı proje kapsamında toplam 2,7 km uzunluğunda tünel yapılacak. Bunun için de dev tünel açma makinesi olan TBM kullanılacak. Kurum tarihinde ilk defa yapılacak tünel için dev tünel kazıyıcı iş makinesi TBM tünelin girişi olan eksi 13 metre kotuna indirildi. Montaj çalışmaları süren tünel kazıyıcı yakın zamanda tünel açma çalışmalarına başlanacak.

 

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