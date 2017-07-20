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Dev pazar yerinin ihalesine 9 teklif

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Dev pazar yerinin ihalesine 9 teklif
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve ilimizde merakla beklenen Doğu Kışla Parkı’nın boş bulunan bölümüne yapılacak kapalı pazar yerinin ihalesi gerçekleştirildi.

Doğu Kışla alanına yapılacak olan kapalı pazar yerinin ertelenen ihalesi bugün yapıldı. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 542 ada 13 parselde otopark ve pazar yeri yapım işi ihalesinde komisyon başkanlığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Kontrol Müdürü Mehmet Kasım Yıldırım, mali üyeliği Hülya Can, uzman üyelikleri Murat Akça, Mahmut Gürhan Erdoğdu, Suat Albayrakoğlu üstlendi.

9 TEKLİF

9 firmanın katılıp teklif verdiği ihalede, muhammen bedel 19 milyon 628 bin 34 lira olarak belirlendi. İhalede en düşük teklif 15 milyon 231 bin TL  ile Karamürsel kent meydanını yapan Özpol Mühendislik Firmasından gelirken en yüksek teklif 23 milyon 211 bin TL ile İnşaat+Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil ortaklığından geldi.

RAHAT ALIŞVERİŞ
Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan semt pazarı, artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak.      

35 BİN METREKARE ALANA KURULACAK
Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak. 

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HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK OLACAK
Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park yeri bulunacak. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje uygulanırken alandaki mevcut ağaçlar korunacak. 

Şennur YILDIZ
 

İŞTE İHALEYE KATILAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ:

Anıt Yapı-Eriş İnş. - 23.211.061 TL

El Yapı - 21.419.000 TL

Gül A.Ş. - 20.141.000 TL

Haldız İnşaat - 19.900.000 TL

Abdulbaki Selçuk-Bimar - 19.222.000 TL

Bozkar-Atlas - 19.100.000 TL

Gelişim Müh. - 18.484.000 TL

Milenyum İnşaat - 17.867.157 TL

Özpol - 15.231.984 TL

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