Dev Petrol Ofisinin yeni sahibi belli oldu

OMV, Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdi.

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklandı.

OMV'den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'deki iştiraki Petrol Ofisi'ni Vitol Group'a satacak.

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar euroya satma kararı aldı. OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar euro olacak. Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.