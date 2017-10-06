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Dev sahne kuruldu! Festival başlıyor

Dev sahne kuruldu! Festival başlıyor

İzmit’te ilk kez düzenlenen Nart Müzik Festivali, Emex Otel’de bugün başlıyor. İzmitliler, üç gün boyunca Türk pop ve rock müziğinin en önemli gruplarını izleme imkanı bulacaklar. 

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BUGÜNKÜ PROGRAM

Emex Otel bahçesinde, bugün festivalin ilk gününde Duman, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Redd, Çamur ve Entu sahne alacaklar. Yarın ve cumartesi günleri de çok önemli gruplar İzmit’e geliyor. Nart Müzik Festivali’nin biletleri Mask Organizasyon ve biletix’ten temin edilebilir. 

Ayşegül KALAYCI
 

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