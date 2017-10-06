Dev sahne kuruldu! Festival başlıyor

BUGÜNKÜ PROGRAM

Emex Otel bahçesinde, bugün festivalin ilk gününde Duman, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Redd, Çamur ve Entu sahne alacaklar. Yarın ve cumartesi günleri de çok önemli gruplar İzmit’e geliyor. Nart Müzik Festivali’nin biletleri Mask Organizasyon ve biletix’ten temin edilebilir.

Ayşegül KALAYCI

