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Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu
Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu
Deve kuşunun yemek yemesi küçük çocuğu gülme krizine soktu. İşte o eğlenceli anlar...
22 Haziran 2017 Perşembe 20:43
İzlenme: 824
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.