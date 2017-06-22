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Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu

Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu
Deve kuşunun yemek yemesi küçük çocuğu gülme krizine soktu. İşte o eğlenceli anlar...
İzlenme: 824
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