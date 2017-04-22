Devlet “Aldım” diyorsa önce parayı ödemeli

Günümüzde en önemli insan haklarından biri, “Mülkiyet hakkı”dır.

Birisinin sahip olduğu meskene, işyerine, hatta tarlaya izinsiz girilemez. Kişinin tapulu mülkiyetine izinsiz gireni vurup öldürmeyi, hukuk hak kabul eder.

Bizim ilimizde son yıllarda kamulaştırma adına çok ciddi hak ihlalleri, mağduriyetler yaşanıyor.

Devlet “Kuzey Marmara Otoyolu yapıyorum” diyor.

Kentin kuzeyinden yeni çift hatlı Hızlı Tren Yolu yapılacağını açıklıyor.

Devlet, “Güney Marmara Otoyolu” yapacağını açıklıyor. Güzergâhlar ilan ediliyor, sonra değiştiriliyor.

Bir de Kandıra bölgesinde İstanbul İSKİ için barajlar yapılacağı açıklanıyor. Şu, şu, şu köyler baraj gölü altında kalacak, kamulaştırılacak deniliyor. Arsa sahibi, tarla sahibi vatandaş rahatsız. Evi baraj gölü altında kalacak, atalarından, dedelerinden kaldığı toprakları terk etmek, başka yere göç etmek zorunda kalacak insanlar.

Kamulaştırmaya kimsenin itirazı yok. Ama ver vatandaşın parasını. Hayatını yapılandırsın. Resmi Gazete’de haritalar yayınlanıyor, kamulaştırma tebligatları yapılıyor. Vatandaş diken üstünde. Elindeki tek varlığını devlet alacak. Hayırlı bir iş için alacak. Ama parasını ödemiyor. “Elbet bir gün parayı öderim” diye savsaklıyor.

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Son olarak büyük bir proje daha uygulamaya kondu. Yeni bir yüksek gerilim hattı çekilecek. Kandıra köylerinden geçiyor. Derince’den, Körfez’den geçiyor. 100 kadar direk üzerinde 180 kilometre yüksek gerilim hattı çekilecek. Bunun yaklaşık 48 kilometresi ilimiz sınırları içinde kalıyor.

Her dev direk için 150-300 metrekare alan kamulaştırılacak. Ayrıca, 180 km uzunluğundaki hattın iki yanındaki 50 metre gençliğinde bir koridor güvenlik nedeniyle kamulaştırılacak. Proje hazır. Yüzlerce vatandaşın arazisini kamulaştırılacak. Bu arazilerin büyük bölümü tarım arazisi.

Geçen gün, bu yüksek gerilim hattı ile ilgili ÇED toplantısı yapıldı. Kandıra köylüsü geldi. Sıkıntılı, öfkeli. “Benim arazime müteahhit ekipleri haber vermeden giriyor. Ekili tarlamı berbat ediyorlar. Direk dikeceklerini, devletin işini yaptıklarını söylüyorlar. Bana zarar veriyorlar.”

Zaten ülkemizde tarım bitmiş. Köylü perişan edilmiş. Bir de kamulaştırılan arazinin bedeli sahibine ödenmiyor. Ne yapacak adam. Tarladan ürün yok. Arazinin parası yok. Yarın evi baraj gölünün suları altında mı kalacak, arsasının ortasından otoyol mu, hızlı tren yolu mu geçecek, yoksa evinin burnunun dibine bir yüksek gerilim direği mi dikilecek belli değil.

Bir iş yapacaksanız, önce vatandaşın kamulaştırılan mülkünün bedelini ödeyin. Önce vatandaşın hakkını verin. Sonra ne yapacaksanız yapın.

Bu konu ilimizde çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Bu konu ilimizde çok büyük mağduriyetler yaratıyor. Yazık hiç kimse de ilgilenmiyor. Anlatıyorsunuz yetkililere “Kimin parası devlette kalmış. Elbet bir gün verilir” diyorlar. İş öyle değil. Devlet vatandaşın mülkünü elinden alıyorsa, önce bedelini ödeyecek.

Yabancıların çeteleri cirit atıyor

AK Parti iktidarı öncesinde, ülkemizde özellikle bizim buralarda pek çok “Çek senet çetesi”, “Cinayet çetesi” türemişti. Devletin içinden de destek alan bu çeteler, işadamlarının, zenginlerin gırtlağına çöker, ihalelerden pay alırlardı. Eline tabanca bıçak geçirmiş 3-4 kişi bir araya gelince, bir çete kurulurdu.

Bunlarla sıkı mücadele edildi. Büyük bölümü temizlendi. Ama şimdilerde özellikle İstanbul’da yeni çeteler türüyorlar.

Türkiye yol geçen hanına döndü. Kimler geliyor, yerleşiyor, hesabını bilmiyoruz. PKK var, IŞİD var, El Kaide var, DHKP-C var. Dinciler, dinsizler, komünistler, faşistler. Hepsi var. Gelen kalıyor bu topraklarda sonra çete kuruyorlar.

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İstanbul’da yaşayan, hali vakti yerinde bir arkadaşım var. Lüks bir semtte, gösterişli bir müstakil evde oturuyor. İki hafta önce bir gece karı-koca evlerinin alt katında televizyon izliyorlar. Henüz bir yaşındaki minik kızları, evin üst katında uyuyor. Ailenin reisi, bir ara üst katta bir ayak sesi duyuyor. Fırlıyor, uyuyan kızının odasına çıkıyor. Evin içinde dört tane yüzleri maskeli adam. Ev sahibinin geldiğine görünce, camdan atlayıp kaçıyorlar. Ev sahibi polise gidiyor, durumu anlatıyor. Polis “Çalınan bir şey var mı?” diye soruyor. Aslında evde her şey ortada. Ama hiçbir eşyaya el sürülmemiş. Polis, “Bunlar Hırsız değil. Bunlar sizi takip etmişler. Evinize fidye istemek için bebeğinizi kaçırmak için girmişler. Böyle hadiseler sık oluyor” diyor.

Arkadaşım şimdi evine el bombası, makineli tüfek, tabanca alıp bulundurmak için ruhsat peşinde koşuyor. Kimyası bozuldu. Hayatı sarsıldı.

Televizyonlarda görmüşsünüzdür. Biri Mısırlı, biri Iraklı iki işadamı İstanbul’a davet ediliyor. Hava alanına girer girmez kaçırılıyor, ailelerinden fidye isteniyor.

Bunlar hem yabancı mafyalar. Suriyeli, Iraklı, Rus, Afgan, Çeçen, Kazak, Tacik, aklınıza ne geliyorsa her milletten yabancılar Türkiye’de cirit atıyor ve mafyalaşıyor. Bu olaylar özellikle İstanbul’da çok artmış. Herkes tedirgin. Devletin ülkenin huzurunu korumak adına yurt dışında askeri operasyonlar yaparken, yurt içini de çok daha titiz koruması ve temizlemesi gerekiyor.

Ah Beşiktaş ahhh

Perşembe gecesi müthiş bir geceydi. Basketbol Eurolig çeyrek finalinde Fenerbahçe, Yunan takımı Panatinaikos’u Atina’da eze eze ikinci kez yendi. İstanbul’daki Final Four için büyük avantaj yakaladı.

Futbolda, Beşiktaş Lyon’u ağırlıyordu. Fransız takımı karşısında ilk maçın son dakikalarında çok büyük şanssızlık yaşanmıştı. Yine de İstanbul’daki rövanşta Beşiktaş avantajı eline geçirdi.

Beşiktaş-Lyon maçı tarihe geçecek müthiş bir maç oldu. İki takımın futbolcuları da adeta 20 raunt dövüşmüş ağır sıklet boksörleri haline geldiler. Maç 2-1 bitti. Beşiktaş çok önemli pozisyonları kaçırdı. Uzatmalar da heyecan fırtınası oldu. Sonra penaltı atışları. İlk 5 penaltıyı iki takım da gole çevirdi. Sonra Beşiktaş pes etti.

Oysa hak etmişti Beşiktaş tarihinde ilk kez yarı finale çıkmayı. Gece saat 01.00’den sonra ben bile sokağa çıkıp, zaferi kutlamaya hazırlanıyordum. Kısmetsiz bir milletiz. Hep birlikte ortak bir sevince, coşkuya çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Beşiktaş’ın şanssızlığı ile yıkıldık. Ama Beşiktaş camiasını gerçekten kutlamak, o mücadeleyi veren bütün futbolcuları alınlarından öpmek lazım.

Şenol Güneş ve Beşiktaş takımının bu sezon avuçlarının içinden kaçan Avrupa Şampiyonluğu’na gelecek yıl daha çok yaklaşacağına inanıyorum. Artık basketbol Eurolig’de Final Four’u bekleyeceğiz.