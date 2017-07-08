  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 22 °C

Devlet Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimatı

»
Devlet Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimatı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binalarının provokasyonlara mahal vermemek amacıyla 10 Temmuz'a kadar siyasi faaliyetlere ara verdiğini bildirdi. 

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir." denildi. 

Bu haber toplam 397 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Merkez Bankası'na niyet, 'Açık Otopark'a kısmet07 Temmuz 2017 Cuma 17:00
  • Halit Çokan'dan çok sert açıklama07 Temmuz 2017 Cuma 16:48
  • Dikkat! Kocaeli istikameti tamamen kapanacak07 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde DEAŞ'lı terörist...06 Temmuz 2017 Perşembe 19:51
  • Kocaeli'de 11 emniyet personeli göreve iade edildi06 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
  • Körfez’de temmuz ayı meclisi yapıldı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu06 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
  • Van'dan acı haber06 Temmuz 2017 Perşembe 10:04
  • İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak06 Temmuz 2017 Perşembe 09:43
  • AK Parti'den OHAL açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti