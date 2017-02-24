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Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği

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Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği
Kalkınma Bakanı Elvan, "Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı"nda iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Cazibe Merkezleri Programının genel koordinasyonunu bakanlığının yaptığını hatırlatan Elvan, başvuruların Yatırım Destek Ofisi ve Kalkınma Bankasına doğrudan yapılabileceğini anlattı.

"Yatırımcılarla birlikte karar vereceğiz"

Dün akşam itibariyle programa başvuran iş dünyası temsilcilerinin toplam proje tutarının 23 milyar lirayı geçtiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Yani 23 milyar liralık bir yatırımı yapmayı taahhüt ettiler. Erzincan için de 1,5 milyar liranın üzerinde bir başvuru var. Bu da önemli bir miktar. Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek. Biz yatırımcılarımızla oturacağız, konuşacağız ve bu işin nasıl, ne şekilde yapılacağına birlikte karar vereceğiz. İlk kez böyle bir modeli ortaya koyuyoruz."

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