  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Kocaeli 2 °C

"Devr-i Alem ve Ötesi" sergilendi

»
"Devr-i Alem ve Ötesi" sergilendi
İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde düzenlemiş olduğu Devr-i Alem ve Ötesi adlı resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergide 300 metrelik ipin boyanması sonucu devir- daim şeklinde gerçekleşen eserler sergilendi.

DEVİR-DAİM ŞEKLİNDE

İzmit Belediyesi bugün Cumhuriyet Parkı içine bulunan Sanat Galerisi’nde Devr-i Alem ve Ötesi aslı resim sergisi düzenledi. Sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Öğretim görevlisi olan Zekeriya Erdinç, geliştirdiği yöntemle 300 metrelik ipin boyanması sonucu devir- daim şeklinde gerçekleşen eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Resim sergisine çok sayıda sanatsever katıldı.

1 HAFTA AÇIK KALACAK

Sergide konuşan Erdinç, “Her etkinlikte bir eser ortaya çıkıyor. Şuan burada toplam 10 eser var fakat bugün birlikte gerçekleştireceğimiz eser ile 11’inci eserimizi yapmış olacağız. Bu etkinliğin amacı ise insanların tarihi belleklerini oluşturmak o yüzden her eserin benim için manevi bir önemi vardır” diye konuştu. Resim sergisi bir hafta boyunca açık kalacak. Öte yandan Erinç, sanat severler ile uygulamalı bir şekilde eser yapacaklarını söyledi.

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür Müdürlüğü’nden resim kursu17 Aralık 2016 Cumartesi 11:59
  • Kocaeli’de kütüphaneler dijital ortama taşınıyor16 Aralık 2016 Cuma 15:51
  • İzmit sinemalarında iki yerli, iki yabancı film (16.12.2016)16 Aralık 2016 Cuma 13:55
  • Heykeltıraş kadınlardan sergi16 Aralık 2016 Cuma 11:16
  • Tasavvuf eserleri Gebze’de icra edilecek16 Aralık 2016 Cuma 11:11
  • İlkay Akkaya SKM'de16 Aralık 2016 Cuma 09:44
  • Dr. Canan Dağdeviren başarı serüvenini anlattı15 Aralık 2016 Perşembe 17:04
  • Akçakoca Meydanı müze gibi15 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • Belediye personeli sirke gidecek15 Aralık 2016 Perşembe 11:28
  • 15 Temmuz şehitlerine özel "Şeb-i Arus"15 Aralık 2016 Perşembe 09:46
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Topel’in peşini bırakmayalım
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti