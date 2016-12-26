"Devr-i Alem ve Ötesi" sergilendi

İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde düzenlemiş olduğu Devr-i Alem ve Ötesi adlı resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergide 300 metrelik ipin boyanması sonucu devir- daim şeklinde gerçekleşen eserler sergilendi.

DEVİR-DAİM ŞEKLİNDE

İzmit Belediyesi bugün Cumhuriyet Parkı içine bulunan Sanat Galerisi’nde Devr-i Alem ve Ötesi aslı resim sergisi düzenledi. Sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Öğretim görevlisi olan Zekeriya Erdinç, geliştirdiği yöntemle 300 metrelik ipin boyanması sonucu devir- daim şeklinde gerçekleşen eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Resim sergisine çok sayıda sanatsever katıldı.

1 HAFTA AÇIK KALACAK

Sergide konuşan Erdinç, “Her etkinlikte bir eser ortaya çıkıyor. Şuan burada toplam 10 eser var fakat bugün birlikte gerçekleştireceğimiz eser ile 11’inci eserimizi yapmış olacağız. Bu etkinliğin amacı ise insanların tarihi belleklerini oluşturmak o yüzden her eserin benim için manevi bir önemi vardır” diye konuştu. Resim sergisi bir hafta boyunca açık kalacak. Öte yandan Erinç, sanat severler ile uygulamalı bir şekilde eser yapacaklarını söyledi.

Çiğdem ARMAĞAN