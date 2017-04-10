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Devre arası alt değiştirme molası

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Devre arası alt değiştirme molası

Kocaeli'de, Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaeli Engelliler Yıldızspor'un sporcuları Filiz ve Yaşar Birinci çifti, yanlarından ayırmadıkları 15 aylık bebeklerinin her türlü bakımını ''ikinci evimiz'' dedikleri spor salonlarında yapıyor.  

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig'de maçlar için gittikleri spor salonlarından bebek bakımı için özel oda talep eden çift, bebeklerinin alt temizliği, beslenmesi ve uyku düzenini, 12 yaşındaki diğer oğulları Arda'nın yardımıyla devre aralarında bu odada sağlıyor.

Anne Filiz Birinci, yaptığı açıklamada, deplasmanda dahi yanına aldığı 15 aylık Aras'ı maçlarda tribündekilere emanet ettiğini belirterek, devre arasına girildiğinde ilk işinin çantasını alıp, kendilerine tahsis edilen odada bebeklerinin ihtiyaçlarını gidermek olduğunu kaydetti.

"Arda, en büyük yardımcımız"

Yaklaşık 4 yıldır tekerlekli sandalye basketbolu oynadığını aktaran Filiz Birinci, şunları söyledi:

"İki çocuk annesiyim, hem ev işleri hem sosyal aktivite olarak devam ediyoruz. Annelik görevi de oyunculukla devam ediyor. Bakacak kimse olmadığından ağabeyinin de yardımıyla aralarda bu şekilde bakıyoruz. Deplasmanlara da birlikte gidiyoruz. Oğlumuz Arda, ufacık boyuyla ağabeylerine yardımcı oluyordu. Çok mutlu oluyor, bazen tekerlekli sandalyeye binip basketbol oynamak istiyor. Arda, en büyük yardımcımız. O da basketbolla ilgileniyor. Evde kapı arkasında potası var. Orada bile basketbol oynuyoruz.'' 

Anne Birinci, bebeğin bakımında zaman zaman zorluk yaşadıklarını kaydederek, "Tabii ki zorluklarını yaşıyoruz. Deplasman otobüsünde yerini yadırgama, alt değiştirme problemleri oluyor." dedi.  

Yaşar Birinci: ''Aile boyu salondayız''

''Aile boyu salondayız.'' diyen baba Yaşar Birinci ise 19 yıldır basketbol oynadığını, evliliğini de bir bakıma spor sayesinde gerçekleştirdiğini anlattı.

İlkokuldan itibaren eğitim hayatında sıra arkadaşı olan Filiz Birinci ile 2004'te evlendiğini ifade eden Birinci, "Onu da takımımıza kazandırdım. Takımımıza ailece canı gönülden bağlıyız. Oğullarımız her zaman takımın yanında. Büyük oğlumuz Arda, takımdaki ağabeylerine ve bizlere deplasmanda, iç sahalarda elinden geldiğince yardım eder. Önceliğini de her zaman bize verdi." şeklinde konuştu. 

Spor salonlarının kendileri için "ikinci ev" olduğunu söyleyen Birinci, "Salonlar bizim ikinci evimiz. İkinci evimiz olduğu için bebeğimize evde ne yapıyorsak aynılarını burada da yapıyoruz. Deplasmanlarda, iç sahada özel oda alarak alt temizliğini, uyku, mama, her şeyimizi burada gerçekleştiriyoruz. Bunun verimini de bu sene grupta şampiyonluğumuzu ilan ederek aldık.''

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