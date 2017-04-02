Devrilecek gibi duruyor

İzmit’te Yürüyüş Yolu’nun iki yerine bir süre önce beton atılmıştı. Önceki akşam bu yerlere iki dev reklam panosunun dikildiği görüldü.

Reklam totemlerinin birisi Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği binasının karşısında, diğeri Atakan Taksi’nin hemen önünde. Yürüyüş Yolu’nda bulunan diğer reklam panolarından biraz daha farklı, daha görkemli, heybetli. Neredeyse renkli, sinemaskop film oynatılacak boyutta! Ancak, pano, direğin denge merkezinin biraz ötesinde duruyor. Her an birisinin üzerine devrilecekmiş gibi duruyor. Elbet, bunu ölçüp, hesaplayarak oralara kondurmuşlardır. Allah korusun, bu panolar devrilirse, altında kalan öyle maazallah yaralı falan kurtulamaz hani!

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