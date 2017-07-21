Devrim niteliğinde bir adım

Öncelikle Karamürselspor’da göreve gelen Ali Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetime hayırlı olsun demek istiyorum. 20 kişiden oluşan güçlü bir ekip göreve geldi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da tam destekle yanlarında. Hedef 2023. Malum Sarı-Lacivertli kulüp Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt. 100’ncu kuruluş yıldönümünde kulübün profesyonel liglerde olması hedefleniyor. 6 yıllık bir yol haritası belirleyip kolları sıvayacaklar. Karamürsel futbolun en çok sevildiği ilçelerimizden biridir. Burada güçlü bir potansiyel vardır. Bunu daha önceki yıllarda çok net görmüştük.

ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN

90’lı yılların sonlarına doğru başladı fırtına. Önce amatör ligin tozunu attılar, sonra Deplasmanlı Lig’den 3.Lig’e çıktılar. Üç sezon da profesyonel ligde mücadele ettiler. O günlerin yakın şahitlerinden biriyim. Çok güzel, özel günlerdi. Uzun bir duraklama döneminin ardından ilçe yeniden o eski heyecanı yaşamak istiyor. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın isteği ile ilçede yarışmacı tek takım etrafında birleşme kararı alınmış, ilk adım atılmıştı. Hem saygın, hem ekonomik olarak güçlü isimlerden kurulu yönetim kurulu oluşumu da sağlandı. Atılacak doğru adımlarla birlikte 6 yılda profesyonel lig hedefini yakalamak zor olmayacak diye düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin. Her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini isterim.

ÖRNEK OLSUN, DEVAMI GELSİN

Bu arada, yeni yönetim ayağının tozuyla devrim niteliğinde bir karar aldı. Yeni sezon öncesinde Tertip Kuruluna başvurup iç saha maçlarında olay çıkmayacağının teminatını verip, maçları polissiz oynamak isteyecekler. Sizin anlayacağınız Karamürselspor’da hedef sadece sportif başarı olmayacak, Fair-Play’a da önem verilecek. Doğrusu sosyal medyada bu haberi görünce çok sevindim. Paylaşımın altına “İşte budur. Örnek olsun, devamı gelsin” diye yazdım. Böylesi önemli bir konuyu elbette köşemde de detaylı olarak değerlendirmem gerekirdi. Böyle bir talebin Karamürselspor’dan gelmesi önemli. Malum Sarı-Lacivertli takımın taraftar grubu ateşlidir.

MURAT AYDIN ÇOK SEVİNMİŞTİR

Yeni yönetimin bunu göze alarak olay çıkmamasının teminatı vermesi, maçlarını polissiz oynamak istemesi takdire değer olduğu kadar büyük cesaret. Aynı zamanda da taraftara duyulan güvenin bir ifadesi. Yönetim kurulunu bu düşünceleri için yürekten kutluyorum. Örnek oldular. Temennim odur ki, devamı da gelsin. Karamürselspor bunu yapabiliyorsa, diğerleri hayli hayli yapar, yapmalı. Sanıyorum ki bu başvuru en çok ASKF Başkanı Murat Aydın’ı sevindirmiştir. Malum Aydın’ın en büyük hedefi, hayali maçları polissiz oynatmak. Karamürselspor yönetimin kararı, talebi bu yolda bir umut ışığı oldu. İnşallah diğer kulüplerimiz de aynı yaklaşımı, duyarlılığı gösterir. Bu sene olmazsa bile gelecek sezon amatör kümeyi polissiz oynatarak Türkiye’de bir devrime imza atar, örnek oluruz.

Mesaj alınmıştır

Kocaeli Birlikspor Başkanı sevgili Erhan Yılmaz, Gölcükspor hazırlık maçı sonrasında basına verdiği demeçte, “Maçlar oynanmadan kağıt üzerinde bizi düşüren köşe yazarları var” diye sitem etmiş ve devamında da “Buna çok üzüldüm. Bu çocuklar bunları okuyor. Haklarında yazılan en küçük haberden etkileniyorlar. Bu tür yazılar onları demoralize ediyor. Bu çocuklara fırsat versinler. Onların tek ihtiyacı destek” demiş.

KÜME DÜŞER DEMEYECEĞİM

Sanıyorum Başkan Yılmaz’ın sözünü ettiği köşe yazarı benim. Bir iki yazımda tamamen genç kadroyla ligde mücadele edecek Birlikspor’un 2.Lig’de kalabilmesinin zor olduğundan bahsetmişmiş, “Hedefimiz ilk 7” diyen Yılmaz’a, “Keşke ama bu uzak ihtimal. Gerçekçi hedef koyulmalı, bu da ligde kalmak olmalı” demiştim. Yılmaz’ın mesajını aldım, çocukları demorolize etmeme adına bir daha Birlikspor için küme düşer diye yazmayacağım. Sonuçta tamamı bu kentin çocukları, onları desteklemek, teşvik etmek lazım. Olabildiğince moral verici, yapıcı olmaya çalışacağım.

ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ

Ancak Başkan Yılmaz’ın ilk 7 hedefini gerçekçi bulmadığımı ve asla bunun peşinden gitmeyeceğimi de söylemek isterim. Bu yaştaki çocuklar küme düşer yorumlarından nasıl olumsuz etkilenirlerse, büyük beklentiler karşısında da sıkıntı yaşarlar. Daha önce altını çizdiğim gibi, bu takım için gerçekti hedef ligde kalmaktır. Eğer bunu başarırlarsa, inanın büyük iş yapmış olurlar. Sonuçta kaç yıldır beraber oynayan, birbirlerine çok alışkın bir futbolcu grubu. Akademi Ligi deneyimine sahipler. Üstelik de kendi yaş gruplarının en iyileri. Avantajları var. Yılmaz’ın altını çizdiği gibi basından ve taraftardan gelecek moral desteğiyle iyi işler çıkartabilirler. Onlar bizim çocuklarımız, sezon boyunca yanlarındayız.

Özel ve sürpriz ziyaretçi

Çarşamba günü özel olduğu kadar sürpriz ziyaretçilerim vardı. Milli Takım, Trabzonspor ve F.Bahçe’nin eski yıldızı Ogün Temizkanoğlu, iki yakın arkadaşı ile birlikte Bordo-Mavili ekipten takım arkadaşı Soner Boz ve iyi görüştüğü Hüseyin Haldız’ı ziyarete gelmiş. Hüseyin Haldız sağ olsun, Ogün ile bizi tanıştırmak istemiş. Önce patron Recep Haldız’ın odasına çıktılar, sonra da hep birlikte spor servisine geldiler.

Fazla vakitleri yoktu, bu yüzden kısa süreli sohbetimiz oldu. Bilindiği gibi Ogün daha önce ilimize gelmiş, Gölcükspor’da kimsenin hatırlamak istemeyeceği kısa bir dönem geçirmişti. O dönem tanışma fırsatımınız olmamıştı, kısmet bugüneymiş. Ogün en son geçen sezon Şanlıurfaspor’da görev almıştı. Yeni sezon için henüz bir anlaşması yokmuş. Türk futbolundan, Kocaelispor’dan oradan buradan konuştuk. Sevgili Ogün, Kocaelispor’u yakından takip ettiğini, Antalya’daki finalde kaybetmesine çok üzüldüğünü söyledi, “Türk futbolunun Kocaelispor’a ihtiyacı var, dilerim kısa sürede eski günlerine döner” dedi. Biz de kendisine hayırlı kısmet dileğinde bulunduk.