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DGS ile KOÜ’ye geçen öğrenciler için duyuru 

DGS ile KOÜ’ye geçen öğrenciler için duyuru 

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı.

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2017 DGS sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan adayların 4-10 Ekim tarihleri arasında okula kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor.  KOÜ’den yapılan açıklamada bu durumdaki öğrencilerin öğrenci işleri bürolarına şahsen başvurusu istendi. 4-10 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. Ancak Cumartesi-Pazar günleri ofisler kapalı. 

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