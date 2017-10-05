DGS ile KOÜ’ye geçen öğrenciler için duyuru 

2017 DGS sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan adayların 4-10 Ekim tarihleri arasında okula kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor. KOÜ’den yapılan açıklamada bu durumdaki öğrencilerin öğrenci işleri bürolarına şahsen başvurusu istendi. 4-10 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. Ancak Cumartesi-Pazar günleri ofisler kapalı.