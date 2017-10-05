DGS ile KOÜ’ye geçen öğrenciler için duyuru
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı.
A+A-
2017 DGS sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan adayların 4-10 Ekim tarihleri arasında okula kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor. KOÜ’den yapılan açıklamada bu durumdaki öğrencilerin öğrenci işleri bürolarına şahsen başvurusu istendi. 4-10 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. Ancak Cumartesi-Pazar günleri ofisler kapalı.
Bu haber toplam 429 defa okunmuştur
Etiketler : ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı, DGS, öğrenci, KOÜ
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.