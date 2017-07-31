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Dikiş nakış değil, şehrin göbeğinde bağ bahçe yapıyorlar

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Dikiş nakış değil, şehrin göbeğinde bağ bahçe yapıyorlar
İzmit Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev hanımları dikiş nakış değil, bağ bahçe ile uğraşmaya başladı.

Verilen eğitim ve malzeme desteği sayesinde hanımlar evlerinin balkon ve bahçelerinde kendilerine yetecek sebze yetiştiriyor. 

Şehrin stresi ve yorucu yaşamından insanları bir nebze olsun rahatlatmak isteyen İzmit Belediyesi farklı bir projeye imza attı. Ev hanımları, verilen eğitim ve malzeme desteğinin ardından balkonlarında sebze yetiştirmeye başladı. Proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Yahya Kaptan Mahallesi’nde ikamet eden İlham Kazdal, evinin bahçesindeki saksılarda organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Bahçesinde çok çeşitli ürünler bulunan Kazdal, domates, biber, salatalık kavun, üzüm gibi sebze ve meyveleri organik olarak dalından topluyor. Toprakla uğraşmanın insana keyif verdiğini belirten İlham Kazdal, bu işi severek yaptığını söylüyor. İzmit Belediyesi’nin “Balkonda Çiçek” projesi kapsamında dağıttığı fideleri bahçesinde yetiştiren Kazdal’ı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, evinde ziyaret etti. Başkan Doğan ve Kazdal beraber bahçedeki organik ürünlerden topladı.

İzmit Belediyesi’nin yapılan bu tür işleri her zaman desteklediğini söyleyen Başkan Nevzat Doğan, “Özellikle ev hanımları ya da çalışan hanımlar çok önemli rol oynuyorlar sosyal hayatımızda. Evimizin direği onlar. Evin içerisindeki huzurun, birlik beraberliğin merkezi oluyorlar. Dolayısıyla günlük yaşam içerisinde, özellikle İzmit gibi yüksek yaşam standartı olan bir yerde, bu tür doğa ile iç içe olan çalışmaları desteklemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de toprakla uğraşmak. Toprakla uğraşım ağaç bitki ekmek, tabii ki olabiliyorsa sebze ve meyve de yetiştirmek. Bunu şehir yaşamına yapmak çok kolay değil. Ama hiçbir şey imkansız değil. Bunu beyler de yapabilir. Burada hedefimiz tamamen organik ürün yetiştirmek. Ancak tamamen kısıtlı şartlarda olmasına rağmen, domates, biber, salatalık gibi ürünleri yetiştirmek. Bu belki ihtiyacı da karşılayabilir ama ondan daha fazla toprağa elimizi değirmek, onunla uğraşmak çok güzel bir şey. Biz bu anlamda önemsedik bu işi. Yaklaşık 20 dönümün üzerinde uygulama bahçemiz var. Amacımız vatandaşlarımızı, çocuklarımızı toprakla buluşturmak. Asıl hedefimiz yaşamın olduğu yerde bunu yapmak. Balkonda sebze yetiştirme böyle ortaya çıktı. Önce yönlendirdik, sonra eğitim verdik, sonra da uygulamalarına destek veriyoruz. Bir şeyler ile meşgul olan, bir şeyleri üreten insan bir basamak daha huzurlu daha mutlu daha dengelidir. Toprağın doğası zaten insandır. Toprak müthiş bir tabiat merkezi. Toprakla uğraşmak her zaman tabiki pozitif etki yapıyor. Fizyolojik olarak vücudunuzdaki negatifliği alıyor” diye konuştu.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini söylen İlham Kazdal, “Ben toprakla uğraşmayı seviyorum. Onun için bu bahçeyi kurdum. Dikiş nakış bunlar benlik değil. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Diye düşünürken İzmit Belediyesi’nin desteği ile bu işe girdim. İki kökle bu işe girdim. Şu an bir çok ürünüm oldu. Şehrin göbeğinde böyle bir şeyle uğraşmak çok güzel bir duygu. Bunu böyle dar bir alanda yapabilmek iyi geliyor insana. Ürünleri toplayıp kokusunu almak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi tarafından lojistik desteği sağlanan kadınlara, Ziraat Mühendisi Sedat Acar'da fikirlerini sunuyor. Acar, ürünler ile yakından ilgilenerek işin püf noktalarını anlatıyor. 

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