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Dikkat! 15 Temmuz'da bu yollar trafiğe kapalı

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Dikkat! 15 Temmuz'da bu yollar trafiğe kapalı
Duaya Davet Vakti Programı nedeniyle trafik düzenlemeleri ve tedbirleri alınacak.

Milli Birlik ve Kardeşliğimize Kocaeli'den katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER tarafından düzenlenecek Duayla Nöbet Vakti Programı nedeniyle şehir merkezinde bazı trafik düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

BAZI YOLLARDA DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek Duayla Davet Programı’nın sorunsuz ve güvenli şekilde hayata geçirilmesi için İzmit şehir içinde trafik düzenlemeleri uygulanacak. Buna göre Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü üzerinde İzmit İstikameti, Rafet Karacan Bulvarı(Real Arkası ve Milli İrade Meydanı arası) ve D-100’den Adalet Köprüsü’ne çıkış (İstanbul istikameti) 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da kapatılacak. Alandaki güvenliğin sağlanması için Kocaeli Emniyeti tarafından uygulanan kararlara göre ayrıca Santral bölgesinden iniş Atatürk Bulvarı üzerinden sağlanacak.

ÜCRETSİZ OTOPARKLAR AYARLANACAK

Öte yandan İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki parklanmalar, alanda yapılacak hazırlıklar nedeniyle bu akşamdan itibaren yapılamayacak. 15 Temmuz günü gerçekleşecek Duayla Davet Vakti Programına gelecek vatandaşların özel araçları için, Kocaeli İtfaiyesi’nin arkasındaki eski hal binası, Hasan Gemici Spor Salonu alanı ve Doğu Kışla Parkı, otopark olarak ayrılacak.

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