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Dikkat! 227- 11 bin 658 liraya kadar cezası var

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Dikkat! 227- 11 bin 658 liraya kadar cezası var
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelişigüzel çöp çıkarmak suretiyle kent estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan kurum ve şahıslara yönelik denetimlerine devam ediyor. 

Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta yetkilileri, özellikle ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat sonrası gelişigüzel olarak bırakılan moloz ve evsel atıkların görüntü kirliliğine yol açtığına belirterek, “İzmit Zabıtası olarak 7 gün 24 saat boyunca denetimler yapıyoruz. Yol kenarlarına, caddelere, sokaklara, boş alanlara evsel ve inşaat atığı atanlar hakkında yasal işlem yapıyoruz. Vatandaşlar, zor durumda kalmak istemiyorlarsa çevreyi kirletmesinler. Bir hafta içinde sadece Ömerağa ve Karabaş mahalleleri ile Fethiye, Hürriyet ve İnönü Caddelerinde yaptığımız kontrol ve denetimlerde 103 adet olumsuzlukla karşılaşıp anında müdahalede bulunarak 14 şahıs ve kuruma yazılı uyarıda bulunduk” dediler.

Yetkililer, uyarılara rağmen gelişigüzel çöp çıkaran kurum ve şahıslara 227- 11 bin 658 liraya kadar para cezası yazıldığını da hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz. Bizler ceza yazarak kuralların uygulanmasından ziyade bu işe duyarlılık gösterilmesinden yanayız. Evinde ve iş yerinde tadilat yapan vatandaşlar inşaat atıklarını belediyemizin alo atık hattı 318 00 77’yi arayabilirler” şeklinde konuştular.

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