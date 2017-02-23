  • BIST 88.857
  • Altın 142,646
  • Dolar 3,5858
  • Euro 3,7808
  • Kocaeli 2 °C

Dikkat! Alırken bir kez daha düşünün

»
Dikkat! Alırken bir kez daha düşünün
Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, İnternet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, internet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır'
İnternet siteleri ve bazı televizyon kanallarından satılan ilaçlara dikkat çeken Mutlu, "İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Bunun sonucunda ölümler, farklı hastalıklar meydana gelmektedir. Özellikle merdiven altı yapılan ilaçlar, yan etkilerini bilemediğimiz ve çoğu ticari amaçlıdır. Biz hekimler olarak bu tür ilaçları tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sigara sekiz saniyede bir can alıyor'20 Şubat 2017 Pazartesi 23:55
  • Grip şubatta artış gösterdi20 Şubat 2017 Pazartesi 22:56
  • Otizm ortaya çıkmadan önce tespit edilebilir20 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • Hangi yaşta nasıl beslenmeli?17 Şubat 2017 Cuma 22:18
  • Akülü araba ile ameliyata giriyorlar17 Şubat 2017 Cuma 18:00
  • Darıca’da sağlıklı yaşam yürüyüşü17 Şubat 2017 Cuma 13:30
  • KOÜ Hastanesi’ne yeni poliklinik binası17 Şubat 2017 Cuma 12:14
  • Migren tedavisinde yüzde 90 başarı16 Şubat 2017 Perşembe 23:25
  • Karamürsel Devlet Hastanesi'nde çapraz denetim15 Şubat 2017 Çarşamba 17:40
  • Körfez Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım ünitesi açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:37
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • İl Genel Meclisi kapandı; köyler sahipsiz kaldı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti