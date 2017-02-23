Dikkat! Alırken bir kez daha düşünün

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, İnternet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, internet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır'

İnternet siteleri ve bazı televizyon kanallarından satılan ilaçlara dikkat çeken Mutlu, "İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Bunun sonucunda ölümler, farklı hastalıklar meydana gelmektedir. Özellikle merdiven altı yapılan ilaçlar, yan etkilerini bilemediğimiz ve çoğu ticari amaçlıdır. Biz hekimler olarak bu tür ilaçları tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.